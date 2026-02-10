Estudiar con tu mascota: qué beneficios tiene, según un estudio científico

Para muchas familias, las mascotas ya forman parte de la vida cotidiana. Sin embargo, pocos saben que su compañía también puede tener un impacto positivo en el rendimiento académico. Estudiar con perros, gatos u otros animales domésticos cerca puede ayudar a atravesar épocas de exámenes y exigencia sin caer en el agotamiento mental .

Esta relación fue analizada por un estudio de la Washington State University , que evaluó cómo el contacto con animales influye en el estado emocional de los estudiantes durante su etapa académica.

Según los especialistas, convivir y estudiar acompañado de una mascota aporta múltiples ventajas en contextos de presión, adaptación y cambios constantes.

El cuidado diario de una mascota —como los horarios de alimentación, los paseos y los momentos de juego— ayuda a estructurar la jornada . Esto favorece la organización del tiempo y aporta previsibilidad, algo clave para estudiantes que atraviesan períodos de estrés o desorden.

Las mascotas funcionan como un regulador emocional natural . Acariciarlas, compartir momentos de descanso o simplemente sentir su presencia contribuye a disminuir la ansiedad y a despejar la mente, lo que impacta positivamente en la concentración.

El estudio destaca que el lazo entre estudiantes y animales puede convertirse en un sostén emocional fundamental . Saber que hay una compañía que no juzga ni exige genera contención y sensación de bienestar, especialmente en momentos de soledad o presión académica.

Las mascotas también pueden actuar como puentes sociales . Salir a pasear, compartir fotos o anécdotas suele ser un disparador para iniciar conversaciones y crear nuevos vínculos, algo especialmente valioso en etapas de adaptación universitaria.

Convivir con una mascota implica asumir compromisos diarios. Esta responsabilidad fortalece habilidades como la resiliencia, la adaptabilidad y la madurez emocional , cualidades que también se reflejan en el ámbito académico.

