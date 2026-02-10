El gobierno de Santa Fe separará al menos a 20 policías por las protestas salariales: “Son acciones violentas”

NACIONALES

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni , dio una conferencia de prensa donde dio explicaciones sobre la protesta salarial que llevó adelante un grupo de policías en Rosario y anticipó que serán separados de la fuerza cerca de 20 efectivos.

Los reclamos comenzaron durante la madrugada de este martes frente a la Jefatura de Policía de Rosario . Allí, los efectivos de la fuerza que patrullaban la ciudad decidieron sumarse a las manifestaciones que estaban realizando sus familiares.

Los policías solicitaban mejoras en los sueldos y condiciones laborales. La medida de fuerza se replicó en la capital provincial, en donde los patrulleros rodearon la Casa de Gobierno.

Según explicó Cococcioni, “el patrullaje policial en Rosario no se resintió durante la noche del lunes y la madrugada del martes”, y contó: “Hubo una protesta de un grupo reducido de personal policial y principalmente de ex policías desplazados por esta gestión, con gravísimos delitos de corrupción en su contra”.

“ Compartimos las necesidades y los problemas del personal de la policía de Santa Fe en cuanto al reclamo salarial y somos los primeros en destacarlos y ponernos a trabajar. El reclamo es legítimo y atendible , pero entendemos que se fueron montando grupos con intereses particulares y sectoriales , con actitudes violentas y antijurídicas”, detalló.

“El día lunes y la madrugada de este martes con mayor énfasis empezaron a instigar al personal policial y sembraron fakes news , tratando de desestabilizar el despliegue preventivo . Se intentó impedir la salida de los móviles. Dejaron los patrulleros frente a la Jefatura y abandonaron el servicio policial”, sostuvo.

“ Con estas acciones ilícitas y violentas quieren golpear la política de seguridad , que es exitosa. Le guste a quien le guste, está bajando el delito. Esto no lo vamos a dejar pasar. Usar la institución policial para minar la política de seguridad que tanto trabajo nos costó es cruzar una línea que no vamos a permitir que se cruce”, expresó.

Cococcioni anticipó que labrará acciones administrativas y separará a 20 policías en las próximas horas. “Serán más seguramente”, adelantó, y detalló: “La investigación va a seguir su curso y se va a avanzar contra las personas que cometieron un delito. El solo hecho de participar en una manifestación no constituye una transgresión . Estoy hablando de los casos graves y extremos, los que quisieron bloquear la salida del patrullero o abandonaron el servicio”.

“Estuvimos toda la noche monitoreando el curso de los acontecimientos y tomando las medidas para no descuidar la seguridad. Coordinamos con la ministra Monteoliva para continuar con los trabajos en conjunto”, expresó.

Sobre el pedido de un aumento salarial, el ministro explicó: “ La política salarial no se discute en paritarias , sino que se traslada desde el mecanismo de las paritarias de la administración pública al mismo porcentaje. Incluso, las fuerzas de seguridad han recibido una mejora porcentual”.

“Mientras algunos estaban abandonados a los rosarinos a su suerte e incumpliendo el servicio, había otros que estaban haciendo procedimientos, detenciones, secuestros de armas de fuego. Toda la noche pusieron su mejor esfuerzo y realizaron el servicio a la perfección. Tiene que haber una diferencia entre el que cumple y el que no cumple”, expresó.

Fuente: TN