Trágico accidente en la Ruta 2: un joven murió al chocar de frente contra una camioneta

NACIONALES

El fin de semana largo comenzó con un accidente fatal en Ruta 2. Un joven de 20 años, identificado como Sebastián Traverso , murió después de perder el control de su auto y chocar de frente contra una camioneta.

El incidente ocurrió a la altura de la localidad de Castelli, en el kilómetro de 191 sentido a Mar del Plata. Los dos ocupantes del otro vehículo sufrieron heridas de distinta consideración y tuvieron que ser trasladados a un centro médico.

Según las primeras averiguaciones, Traverso manejaba una camioneta Ford Eco Sport cuando por razones que aún se investigan, cruzó la barra de seguridad que divide la ruta y chocó de frente contra una Toyota Hilux.

En la camioneta viajaban dos ocupantes en sentido a la costa atlántica. Las tres personas involucradas en el hecho fueron asistidas por personal de emergencias y luego trasladadas en ambulancias hacia el Hospital Castelli.

Una vez allí, los profesionales constataron la muerte del joven de 20 años. Los ocupantes de la Hilux, cuya identidad no trascendió, presentaban lesiones de distinta consideración y fueron atendidos por los médicos.

El hecho provocó la reducción de la calzada durante esta mañana, en el primer día del fin de semana XXL por los feriados de Carnaval. En el lugar trabajó personal de Aubasa, Bomberos de Castelli y ambulancias del Hospital Zonal.

El hecho fue caratulado como “homicidio culposo” y la investigación quedó en manos de la fiscalía de Castelli, a cargo de Bruno Hermosa.

Fuente: TN