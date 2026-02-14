Dos camionetas chocaron de frente en la ruta 2, en el comienzo del fin de semana de Carnaval: murió un chico de 20 años

NACIONALES

El arranque del fin de semana largo de Carnaval quedó marcado por una nueva tragedia vial: un joven de 20 años murió tras chocar de frente con su camioneta contra otro vehículo en la ruta 2, en la zona de Castelli, mano a Mar del Plata.

Este sábado se registraban largas filas de autos en la cercanía del kilómetro 191, donde ocurrió el accidente fatal.

Según las primeras pericias, el joven de 20 años, que fue identificado como Sebastián Traverso, perdió el control de su Ford EcoSport que iba sentido a Capital Federal y chocó de frente contra otra camioneta Hilux que se dirigía a la Costa.

Aunque el chico fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital Castelli , no pudieron hacer nada para salvarlo. En tanto, en la Hilux viajaban dos personas que fueron trasladadas al mismo centro de salud con heridas de diferente consideración.

De acuerdo al sitio 0221, las personas que iban en la Hilux eran un hombre de 55 años y una mujer de 47, ambos de la localidad de Luján.

En el lugar del accidente trabajó personal de sanitario local, Bomberos de Castelli y ambulancias de Autopistas Buenos Aires Sociedad Anónima (Aubasa).

La Fiscalía de Castelli inició una causa por homicidio culposo, e intenta determinar por qué se produjo el accidente.

Fuente: Clarín