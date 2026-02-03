Tragedia en Villa Devoto: confirmaron la causa de muerte de los dos hermanitos y la niñera

NACIONALES

Se confirmó que la niñera y los dos hermanitos que fueron encontrados muertos en una casa de Villa Devoto murieron por intoxicación de monóxido de carbono.

Metrogas, la empresa prestadora de servicio de gas, aclaró que la inspección determinó que había una obstrucción en el calefón de la vivienda.

Esta situación provocó que la ventilación sea deficiente y a causa de ello se generó la acumulación de monóxido de carbono dentro del hogar.

El dramático episodio este lunes alrededor de las 18 en un departamento ubicado sobre la calle Mercedes al 4400. Fue la madre de la nena de 4 años y el nene de 2 quien los encontró desvanecidos en el lugar junto a su niñera, una mujer de 32 años.

Luego de un aviso al 911, personal de la Comisaría Vecinal 11B se trasladó a la zona junto a Bomberos de la Ciudad y el SAME.

Al llegar, los médicos confirmaron la muerte de la mujer y trasladaron a los menores al Hospital Zubizarreta, donde fallecieron horas después .

En el departamento también intervino personal de la empresa Metrogas, que realizó el corte preventivo del suministro de gas. Además, trabajaron los bomberos y agentes de la Unidad Criminalística de la Ciudad para relevar la escena.

En el lugar se llevaron adelante las pericias correspondientes para determinar las causas de las muertes. Finalmente, esta mañana se confirmaron las primeras sospechas que señalaban la posible fuga de monóxido de carbono. De todas maneras, se aguardan los resultados de las autopsias a los cuerpos de las víctimas.

Asimismo, indicaron que la salida a cuatro vientos de la terraza del departamento se encuentra en perfecto funcionamiento y sin obstrucciones. El suministro de gas permanece totalmente cortado en el edificio hasta revisar la totalidad de salida de calefones de todos los departamentos para evitar mayores complicaciones en el lugar.

En el caso interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, a cargo del fiscal Marcelo Roma, Secretaría del doctor Carlos Sola. El caso está caratulado como “averiguación de causales de muerte”.

Fuente: TN