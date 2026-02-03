Fuerte operativo antipicadas en la General Paz: multas, autos secuestrados y casi 100 personas involucradas

NACIONALES

Un operativo antipicadas llevado a cabo en la Ciudad de Buenos Aires terminó con motos y autos secuestrados , multas y la identificación de casi 100 personas involucradas en la actividad ilegal.

El despliegue se llevó a cabo el pasado jueves en la General Paz y estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad.

Los agentes detectaron a través de una investigación que las maniobras que se realizaban principalmente los jueves en el kilómetro 5800, sentido al Riachuelo, frente a Tecnópolis.

Según pudieron establecer los investigadores, los participantes se reunían en el predio de una estación de servicio y desde allí organizaban las picadas .

Además, había una persona encargada de manejar un drone desde el cual se registraban filmaciones que luego eran compartidas en redes sociales para promocionar las carreras ilegales.

Las tareas de espionaje empezaron después de reiteradas denuncias por picadas de autos y motos en ese sector.

En los videos difundidos por la Policía se observa a los autos y las motos circular a gran velocidad por la avenida, realizar trompos y competir entre ellos .

En total, se inspeccionaron 63 vehículos, se labraron 11 actas de infracción, y se secuestraron dos motos y nueve autos que presentaban irregularidades y que habían sido identificados en videos previos participando de las carreras.

A su vez, 95 personas fueron identificadas durante el operativo . Ninguna de ellas tenía impedimentos legales aunque algunas presentaban antecedentes de infracciones por exceso de velocidad.

El despliegue estivo a cargo del personal de la División Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad con la colaboración del Cuerpo de Agentes de Tránsito y Seguridad y peritos de la División Sustracción de Automotores y Autopartes.

Intervino la Unidad Fiscal Especializada en Delitos, Contravenciones y Faltas Especiales.

Fuente: TN