Ni en la cocina ni en el baño: dónde ubicar la planta de romero para atraer riqueza en febrero

Para distintas creencias energéticas —entre ellas el Feng Shui — el romero no es solo una hierba aromática: también es una planta protectora , vinculada a la buena suerte, la prosperidad y la llegada de oportunidades económicas . Sin embargo, su efecto no depende únicamente de tenerla en casa, sino de colocarla en el lugar correcto .

Aunque muchas personas eligen la cocina o el baño por una cuestión práctica, la tradición china advierte que estos espacios no son los más adecuados y pueden generar un efecto contrario al deseado, especialmente si el objetivo es atraer riqueza y estabilidad financiera .

Según especialistas en armonización de ambientes , tanto la cocina como el baño presentan condiciones energéticas que no favorecen al romero.

En la cocina , el exceso de calor, vapor y cambios bruscos de temperatura puede debilitar la planta. Desde el punto de vista energético, el Feng Shui sostiene que ese movimiento constante dispersa la energía positiva del romero, impidiendo que cumpla su función.

En el baño , la combinación de humedad permanente , desagües y tránsito frecuente provoca una pérdida de energía . Este ambiente está asociado a la fuga simbólica de recursos, por lo que colocar allí una planta destinada a atraer abundancia resulta contradictorio.

La ubicación más recomendada para el romero es cerca de la puerta de entrada del hogar . En el Feng Shui, este espacio representa el punto de ingreso de la energía , tanto material como emocional.

Colocar el romero allí permite que la planta funcione como un filtro energético que bloquea las vibraciones negativas y facilita la entrada de oportunidades, dinero y buenas noticias . Además, se cree que protege a quienes viven en la casa y actúa como un escudo frente a la envidia y los conflictos económicos .

Para reforzar su energía positiva, se recomienda seguir algunos consejos simples:

Ubicado en el lugar correcto y bien cuidado, el romero se convierte en un aliado energético para quienes buscan comenzar febrero con prosperidad, equilibrio y nuevas oportunidades .

Fuente: TN