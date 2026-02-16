Tragedia en Tucumán: dos jóvenes volvían en moto del carnaval, chocaron con una camioneta y murieron

NACIONALES

Un accidente sobre la ruta Nacional 157 enlutó los festejos del carnaval en Tucumán : dos jóvenes que volvían en moto chocaron contra una camioneta que terminó volcada sobre la banquina. Ambos viajaban en el mismo sentido, hacia el norte. Por el fuerte impacto, las chicas murieron. Ocurrió durante la madrugada de este domingo en cercanías de la localidad de La Madrid, departamento de Graneros.

Una camioneta Toyota Hilux blanca y una moto Corven 110cc. negra colisionaron violentamente previo a las 6 de la madrugada del domingo. Se investiga por qué ocurrió el choque.

Del violento accidente, Luciana Cardozo (29) y Erika Luna (23), que volvían de los festejos de los carnavales, murieron en el acto. Ambas vivían en la localidad de La Madrid.

En la Hilux viajaban cuatro personas. El conductor, Juan Pablo R. (29), oriundo de Graneros, fue trasladado al hospital local con politraumatismos. En tanto, dos de los acmpañantes, Gabriel Darío G. (22), con politraumatismos, y Yesica Daniela C. (19), con politraumatismos y fractura en el brazo derecho, también fueron atendidos en ese centro de salud.

Inicialmente, los heridos recibieron atención en el hospital de Concepción y luego trasladados en ambulancias del Siprosa al centro de salud, donde permanecen estables y bajo observación médica, según publicó el diario La Gaceta .

En el lugar trabajaron efectivos policiales y de Bomberos. La causa, que está siendo investigada por la Unidad Regional Sur, quedó caratulada como doble homicidio culposo en accidente de tránsito.

La red social Facebook se llenó rapidamente de mensajes y publicaciones lamentando lo sucedido. Las palabras de afecto y las oraciones se multiplicaron por el sitio.

“Cuánto dolor deja tu partida, todo un pueblo te llora. Mis condolencias a toda tu familia e hijos. Q.E.P.D. Que brille para ti la luz que no tiene fin”, escribió S.

Otra publicación reflejó el vínculo cercano que mantenían: “Lu, mi amiga del alma no lo puedo creer el dolor que siento ahora. Me dejaste destrozada anoche te vi por ultima vez y me dejaste a tu Sofi así la cuide. Gracias por tu confianza y por todo tu amor y amistad, te voy a extrañar mucho”, escribió una usuaria muy cercana a Cardozo.

Fuente: Clarín