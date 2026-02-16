Dejar una hoja de laurel en la hornalla: para qué sirve y cuándo hacerlo

NACIONALES

El laurel es uno de los árboles más elegidos para tener en patios, jardines o balcones. Más allá del uso que se les puede dar en las comidas, poca gente sabe que pueden usarse en algunos trucos caseros. Uno de ellos consiste en dejar una hoja de laurel sobre la hornalla a fuego bajo .

A pesar de que suena extraño, este método natural es económico , ecológico y fácil de aplicar , ideal para todos aquellos que buscan soluciones naturales sin usar productos químicos.

Cuando el laurel entra en contacto, libera un perfume fresco y herbal que se expande con el aire. Esto genera beneficios como:

Fuente: TN