Limpiar las hojas de las plantas con cerveza: por qué lo recomiendan y para qué sirve

En el mundo de la jardinería , existen varios trucos que ayudan a que tus plantas crezcan sanas y fuertes. Uno de ellos consiste en limpiar las hojas con cerveza , algo poco común pero con múltiples beneficios.

Además de ser una bebida que se usa para reuniones o acompañar una comida, la cerveza posee propiedades importantes que permiten devolverles el brillo natural y fortalecerlas .

La cerveza contiene levaduras , azúcares y nutrientes que al aplicarse sobre las hojas, no solo eliminan la suciedad acumulada, sino que también aportan un brillo especial y ayudan a que la planta respire mejor.

Además, cuando se elimina el polvo y la mugre, las hojas pueden absorber mejor la luz solar . Esto es fundamental para el proceso de fotosíntesis, haciendo que la planta crezca más fuerte y saludable.

Este método es ideal para plantas de interior con hojas grandes , como la costilla de Adán, ficus o potus.

Fuente: TN