Tormentas en Buenos Aires: a qué hora se esperan este jueves 5 de febrero, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico del tiempo y reveló que se esperan tormentas aisladas para este jueves 5 de febrero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el conurbano bonaerense .

La jornada estará marcada por condiciones de inestabilidad desde la mañana hasta la noche, con probabilidades variables de precipitaciones y un aumento de la temperatura durante la tarde.

Durante la mañana , el organismo prevé tormentas aisladas , con una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70% . La temperatura rondará los 27 grados , mientras que el viento soplará leve desde el noreste , con velocidades de entre 7 y 12 km/h .

Por la tarde , se mantendrá el escenario inestable, nuevamente con tormentas aisladas y una chance de lluvias del 40% al 70% . Será el momento más caluroso del día, con una temperatura máxima estimada en 31 grados . El viento rotará al sudoeste , con intensidades de 13 a 22 km/h .

Hacia la noche , continuarán las tormentas aisladas, aunque con una probabilidad menor, ubicada entre el 10% y el 40% . La temperatura descenderá hasta los 25 grados y el viento soplará desde el sudeste , con velocidades similares a las de la tarde. Además, se esperan ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h , especialmente asociadas a las tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta amarilla por tormentas en el noroeste de la provincia de Buenos Aires.

Según indica el organismo, el área será afectada durante esta mañana por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes . Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h .

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm , pudiendo ser superados de manera puntual.

Fuente: TN