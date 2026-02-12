Tomar de 2 a 3 tazas de café al día podría reducir el riesgo de demencia. Pero no si es descafeinado.

NACIONALES

Si cree que sus dosis diarias de espresso o Earl Grey agudizan su mente, es posible que tenga razón, según sugiere una nueva investigación.

Un nuevo estudio de gran tamaño aporta evidencia de los beneficios cognitivos del café y el té, si contienen cafeína y se consumen con moderación: dos o tres tazas de café o una o dos tazas de té al día.

Las personas que consumieron esa cantidad durante décadas tuvieron menos probabilidades de desarrollar demencia que quienes consumieron poca o ninguna cafeína, informaron los investigadores.

Realizaron un seguimiento de 131.821 participantes durante un máximo de 43 años.

"Este es un estudio muy grande y riguroso realizado a largo plazo entre hombres y mujeres que muestra que beber dos o tres tazas de café por día está asociado con un menor riesgo de demencia", dijo Aladdin Shadyab, profesor asociado de salud pública y medicina en la Universidad de California, San Diego, que no participó en el estudio.

Los hallazgos, publicados el lunes en JAMA , no prueban que la cafeína cause estos efectos beneficiosos, y es posible que otros factores protegieran la salud cerebral de quienes bebían cafeína.

Sin embargo, expertos independientes afirmaron que el estudio ajustó muchos otros factores , como las condiciones de salud, la medicación, la dieta, la educación, el nivel socioeconómico, los antecedentes familiares de demencia, el índice de masa corporal, el tabaquismo y las enfermedades mentales.

La correlación con la cafeína se mantuvo independientemente de si las personas presentaban factores de riesgo genéticos para el Alzheime r u otras demencias.

El estudio, financiado por los Institutos Nacionales de la Salud , no distinguió entre los tipos de demencia.

Algunos estudios previos no han encontrado beneficios cognitivos de la cafeína, pero dichos estudios a menudo presentaban limitaciones, como períodos más cortos o evaluaciones únicas de la dieta, según los expertos.

El nuevo estudio coincide con un creciente número de investigaciones que sugieren que el café con cafeína podría reducir el riesgo de enfermedades crónicas relacionadas con la edad, afirmó Shadyab.

Los investigadores dieron seguimiento a los participantes en dos estudios a largo plazo con profesionales médicos: mujeres en el Estudio de Salud de Enfermeras y hombres en el Estudio de Seguimiento de Profesionales de la Salud.

Al inicio, los participantes, generalmente de entre 45 y 55 años, recibieron encuestas repetidas sobre dieta, salud y estilo de vida.

Durante ese tiempo, 11.033 participantes desarrollaron demencia, documentada mediante certificados de defunción o diagnósticos médicos.

En comparación con quienes prácticamente no consumían cafeína, quienes bebían entre una y cinco tazas de café con cafeína tenían un riesgo un 20 % menor de padecer demencia.

Quienes bebían al menos una taza de té con cafeína al día tenían un riesgo un 15 % menor.

Pero más allá de las dos tazas y media de café al día , la ventaja se estancó, posiblemente porque los humanos no pueden metabolizar más compuestos bioactivos del café y el té, dijo el autor principal del estudio, el Dr. Daniel Wang, epidemiólogo especializado en enfermedades neurodegenerativas en el sistema de salud Mass General Brigham.

Wang, quien bebe aproximadamente tres tazas de café y tres de té verde al día, afirmó que el estudio no halló ningún efecto negativo en el consumo de grandes cantidades de cafeína.

Sin embargo, algunos estudios sugieren que exceder cantidades moderadas puede ser perjudicial para la salud, ya que altera el sueño o agrava la ansiedad , explicó la Dra. Fang Fang Zhang, epidemióloga de la Escuela Friedman de Ciencias y Políticas de la Nutrición de la Universidad de Tufts, quien no participó en la nueva investigación.

En un estudio de 2025 que relacionaba el consumo de cafeína con una menor mortalidad, Zhang afirmó que su equipo también descubrió que "no se obtienen beneficios adicionales al consumir más de tres tazas".

Añadir más de un poco de leche o azúcar anuló los beneficios de la cafeína en la mortalidad, explicó.

El estudio sobre la demencia no analizó la leche ni el azúcar .

Más allá de la demencia, el nuevo estudio recopiló evaluaciones del deterioro cognitivo subjetivo: la percepción de las personas de que su memoria y razonamiento están fallando, a menudo una señal temprana del camino hacia la demencia.

Los participantes que consumieron más cafeína fueron menos propensos a reportar deterioro cognitivo subjetivo .

Aproximadamente 17.000 participantes, todas mujeres mayores de 70 años, también completaron pruebas cognitivas periódicas.

Las participantes con mayor consumo de cafeína obtuvieron puntuaciones ligeramente mejores para su edad, lo que sugiere que su deterioro cognitivo se ralentizó unos siete meses, afirmó Wang.

Los científicos afirman que la cafeína podría proteger la salud cerebral porque contiene componentes que reducen la neuroinflamación o favorecen la función vascular.

Las investigaciones también sugieren que mejora la sensibilidad a la insulina , protegiendo así contra la diabetes, un factor de riesgo de demencia.

Para las personas que no consumen cafeína, dijo Shadyab, los hallazgos "no necesariamente sugieren que debamos alentar a las personas a beber café, pero es tranquilizador para quienes actualmente beben café saber que puede reducir el riesgo de demencia".

Zhang dijo que quienes no beben cafeína podrían "intentarlo", comenzando con pequeñas cantidades en caso de que sean sensibles a la cafeína.

La correlación entre la cafeína y un menor riesgo de demencia fue más fuerte en las personas menores de 75 años.

Wang dijo que el deterioro cognitivo se desarrolla a lo largo de décadas, "por lo que si puede cambiar sus hábitos de salud temprano, antes de la mediana edad, eso será más beneficioso".

Como profesionales médicos, los participantes podrían no reflejar a la población general.

Sin embargo, Zhang señaló que quienes consumían más cafeína eran más propensos a fumar y beber alcohol, lo que sugiere que no eran excepcionalmente más saludables que los estadounidenses promedio.

Los investigadores no pudieron descartar todas las posibles influencias en los resultados. Por ejemplo, escribieron:

¿Acaso el consumo de descafeinado por razones médicas en algunas personas contribuyó a la demencia, en lugar de un efecto directo de la bebida?

Tampoco supieron decir qué sería mejor, en términos mentales:

¿Darjeeling o matcha? ¿Sumatra o Colombia? ¿Un americano de $6 o ese café gratis con sabor a cartón de la máquina de la oficina?

Pam Belluck es periodista especializada en salud y ciencia para The Times, donde cubre una amplia gama de temas, entre los que se incluyen la salud reproductiva, el Covid prolongado, la ciencia del cerebro, los trastornos neurológicos, la salud mental y la genética.

Fuente: Clarín