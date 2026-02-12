Un fuerte sismo con epicentro en Chile se sintió en Mendoza y San Juan: fue de 6,1 de magnitud y duró casi un minuto

NACIONALES

Un fuerte y extenso sismo sacudió este jueves por la mañana a la región de Coquimbo , en Chile , y también se sintió con intensidad en distintas localidades de las provincias de Mendoza y San Juan.

El temblor se produjo este jueves a las 10:34. La magnitud fue de 6,1 en la escala de Richter , según lo informado por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile y confirmado por el Instituto Nacional de Prevención Sismica (Inpres).

El epicentro tuvo lugar en la región de Coquimbo, en la zona del Norte Chico de Chile. Además, los datos confirmaron que la profundidad fue de 54 kilómetros. En cuanto a la duración, el sismo se extendió durante 50 segundos.

En Argentina, el fenómeno impactó a muchos sanjuaninos y mendocinos, quienes fueron alertados esta mañana por el movimiento telúrico que hizo vibrar ventanas, movió lámparas, el agua de las piletas y las peceras.

En algunos edificios públicos de Mendoza, el temblor se hizo notar y llevó a tomar precauciones por parte de algunos trabajadores. Empleados de la Casa de Gobierno, la universidad de Cuyo, Cultura y la Municipalidad de Mendoza salieron a las calles como parte del protocolo de prevención y seguridad.

En las redes, fueron varios los usuarios que reportaron haber sentido el sismo. Aunque fue de mediana intensidad las provincias de La Rioja, Catamarca, San Luis y hasta Córdoba también reportaron haberlo percibido.

En medio de la repercusión, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, a través de Defensa Civil, recordó la importancia de estar preparados y contar con un plan familiar que permita actuar con rapidez y reducir riesgos ante emergencias.

La clave es la prevención y, en caso de sismo, mantener la calma , aconsejaron. También recomendaron contar con una mochila de emergencia con agua potable, alimentos, linterna, entre otras cosas; además de aprender primeros auxilios, identificar los lugares más seguros dentro de la vivienda y cerrar llaves de gas, agua y electricidad.

Las autoridades de Chile descartaron una alerta de tsunami en el país y el aviso tranquilizó a los afectados, que están acostumbrados a movimientos como estos en diferentes intensidades.

Fuente: Clarín