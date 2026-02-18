Tirar agua con sal gruesa en la puerta de entrada: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Tirar agua con sal en la puerta de entrada puede parecer un gesto extraño, pero es una práctica que muchas personas incorporan tanto por motivos prácticos como por creencias simbólicas . Mientras algunos la utilizan como método casero de limpieza, otros la asocian con la renovación de energías en el hogar.
El elemento clave es la sal gruesa . Desde hace siglos se la emplea para limpiar superficies, absorber humedad y neutralizar olores. Además, en distintas tradiciones culturales se le atribuye la capacidad de “absorber lo negativo” y proteger los espacios.
El procedimiento es simple y no requiere productos especiales:
No es necesario enjuagar, salvo que la superficie lo requiera.
Aunque es una práctica segura, conviene tener en cuenta algunos detalles:
