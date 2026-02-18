Cómo hacer para que el limonero no tenga plagas con un truco casero

El limonero es uno de los árboles frutales más elegidos para tener en casa. Perfuma el ambiente, aporta sombra y puede dar frutos durante gran parte del año. Sin embargo, también es una planta sensible a distintas plagas que, si no se controlan a tiempo, pueden debilitarla y afectar la producción de limones.

Entre las más comunes se encuentran los pulgones, cochinillas, mosca blanca, arañuela roja y algunos hongos superficiales . Frente a este problema, existe un truco casero simple y efectivo: usar ajo como repelente natural .

Para hacer esta solución casera necesitás:

Para que el tratamiento funcione, es importante aplicarlo de la manera adecuada:

Este preparado no elimina infestaciones graves, pero es muy eficaz para prevenir y controlar ataques iniciales .

Además del uso de repelentes naturales, conviene adoptar algunas prácticas básicas:

Fuente: TN