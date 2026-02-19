Temporal en Paraná: desesperada búsqueda de una madre y su hija arrastradas por un arroyo

NACIONALES

El fuerte temporal de lluvias y viento que azotó a Paraná durante la madrugada de este jueves generó momentos de dramatismo en la zona del arroyo Las Viejas. Allí, la crecida se llevó una vivienda con una familia en su interior, tres de cuyos integrantes pudieron ser rescatados mientras sigue la búsqueda de una mujer y su hija desaparecidas.

Durante las primeras horas de este jueves, la correntada del arroyo arrastró la casa con la familia y tres personas pudieron ser rescatadas, dijeron fuentes policiales.

A media mañana de este jueves, continúa el intenso operativo para dar con una mujer de 32 años y su hija de 10, quienes fueron arrastradas por la corriente tras el desborde del arroyo.

Con el paso de las horas, los equipos de rescate extendieron el área de búsqueda hacia otros tramos del cauce para reforzar el rastrillaje en busca de Patricia Mena y su hija de diez años.

Las tareas de búsqueda y rescate se llevan adelante en un escenario complicado . “El agua mantiene un nivel elevado y eso dificulta las labores de búsqueda”, señaló el jefe de Policía, Claudio González. Los vecinos aseguraron que el arroyo Las Viejas creció hasta dos metros con el correr de las horas.

El agua avanzó con fuerza y, aunque cerca del mediodía comenzó a descender, todavía presentaba un caudal intenso y peligroso. “Pedimos a los vecinos que no intenten ingresar al arroyo y que, ante cualquier información, se comuniquen con la policía”, remarcaron las autoridades.

La vivienda afectada está ubicada sobre calle Blas Parera, entre Churruarín y Almirante Brown, a metros del arroyo. El repentino aumento del caudal —que creció con violencia en pocas horas— provocó que la corriente se llevara la casa junto a las personas que estaban en su interior.

Tras el incidente, personal de bomberos, efectivos policiales y vecinos desplegaron un operativo hasta dar con el padre de la familia y sus dos hijos, quienes aparecieron sanos y salvos.

En cuanto al padre, fue localizado a pocos metros del arroyo tras haber sido llevado por la corriente. Un rato más tarde, el personal que trabajaba en el lugar dio con dos hijos de la familia. Los rescatados son tres, y hasta el momento continúa la búsqueda de Patricia Mena y su hija, Chiara.

El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta por posibles tormentas fuertes en la región, mientras las autoridades locales pidieron a la población evitar circular por zonas de riesgo cuando arrecien las lluvias.

“Te pedimos que te cuides. Ante las intensas precipitaciones recomendamos tomar precauciones y evitar la circulación”, dice el comunicado de la Municipalidad de Paraná en la plataforma X.

Fuente: Clarín