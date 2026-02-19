Influencer y mamá: quién es Florencia Rastelli, la mujer que se accidentó en los médanos de Pinamar y sigue grave

El cuadro de salud de Florencia Rastelli Mella , la influencer que sufrió graves heridas cuando volcó con su cuatriciclo en la zona de médanos de Pinamar, sigue siendo delicado.

De acuerdo con la información oficial, permanece internada en la clínica Pueyrredón de Mar del Plata, con múltiples fracturas en las vértebras cervicales , contusión pulmonar con neumotórax y una lesión raquídea con compromiso del canal medular. Además, el fuerte traumatismo encéfalo craneano la mantiene bajo monitoreo constante en la unidad de terapia intensiva.

Rastelli tiene 33 años, es abogada, madre, emprendedora e influencer . Originaria de La Plata, Florencia aprovechaba sus días en la Costa Atlántica para generar contenido para su marca de fragancias.

"Amo mi trabajo y estar al palo lo disfruto un montón. Me encanta inventarme actividades", escribía la emprendedora hace algunos días en sus redes. Ahora es su círculo más íntimo el que administra su perfil para pedir por su salud.

"Mi hermosa comunidad, hoy los necesito más que nunca. Recen por mí" , dice un posteo que termina con su nombre y su fecha de nacimiento: Florencia Rastelli Mella: 1/08/1992. Hay otra publicación con una oración.

En sus posteos, además de mostrar su trabajo, exhibe fotos de su vida familiar, en las que se la ve con sus dos hijos, una nena y un varón.

El incidente ocurrió en la misma zona en la que a principios de enero sucedió el choque entre una camioneta 4X4 y el UTV en el que viajaba Bastian Jerez, el nene de 8 años que sigue su recuperación en el Hospital Italiano de San Justo, en la Matanza.

Según testigos, el fin de semana se vieron escenas similares a las de enero, con cuatriciclos arando la arena en la salida, haciendo willy, motos atravesando la hondanada de un lado al otro, y UTV trepando las dunas.

Y la situación se repitió en Gesell, en donde Micaela Carnevale, de 25 años, viajaba como acompañante en uno de estos modernos todo terreno , al parecer sin casco ni cinturón de seguridad, ya que al volcar salió despedida y fue aplastada por el vehículo.

Ocurrió cerca de las 18 del martes. Fue asistida de urgencia en el Hospital de Villa Gesell y luego trasladada a la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata , la misma en la que esta Rastelli, donde ingresó "por politraumatismo y traumatismo encéfalo craneano (TEC) con pérdida de conocimiento".

Asimismo, desde el centro informaron que "presenta fracturas de las apófisis espinosas en C4, C6 y C7, además de lesiones en lámina y carilla articular de C5. También se diagnosticó contusión pulmonar y neumotórax izquierdo, junto con lesión raquídea en D12 por compresión y estrechamiento del canal medular". Por pedido de sus familiares, desde la clínica informaron que de momento no emitirán nuevos partes.

Testigos presenciales dijeron que el UTV circulaba por la arena a gran velocidad cuando, de manera repentina, perdió el control y volcó varias veces. El impacto fue tan fuerte que una de las ruedas traseras se desprendió, lo que da cuenta de la magnitud del golpe.

En el sector donde ocurrió el vuelco existe señalización sobre las normas de circulación; en el ingreso están los carteles que advierten: “Si corrés picadas, vas preso” y que prohíben las maniobras temerarias . Pero nadie los respeta: la imagen de la ambulancia que llega hasta el sitio donde ocurrió el accidente de la joven muestra al mismo tiempo, paradójicamente, el paso de motos y cuatriciclos a gran velocidad.

Lo que acostumbra a mostrar Pinamar en pleno enero en zona norte conocida como La Frontera, donde fueron los incidentes de Bastian y Florencia Rastelli, parece haberse trasladado en estos días a Villa Gesell. Vivian Perrone , integrante de Madres del Dolor, lo advirtió en el mismo momento en que Pinamar impuso multas más severas y secuestros para quienes fueran a picar a los médanos: "Es sentido común: si lo prohibís acá, van a otro sitio, y estaba claro que irían para Villa Gesell", explicó.

"Después de lo de Bastián -contó a Clarín - le escribí al Ministerio de Transporte de la Provincia, y ellos me dijeron que no podían hacer nada, porque es jurisdicción de la municipalidad. Entonces hablé con las autoridades de Villa Gesell, y me respondieron que no habría problemas porque ellos tenían todo muy organizado. Ya está pasando, y ahora con esas carreras va a ser un descontrol".

Fuente: Clarín