Dejó a su pitbull afuera para evitar que le roben y le robaron el pitbull

NACIONALES

Un insólito robo ocurrió en la ciudad de Posadas, donde delincuentes se llevaron un perro pitbull que había sido dejado por su dueño en la entrada de la vivienda como medida de seguridad.





El hecho tuvo lugar en el barrio Ducom y quedó registrado por cámaras de seguridad. Según se observa en las imágenes, los sospechosos realizaron un primer intento y luego regresaron para concretar el robo, llevándose al animal sin que este opusiera resistencia.





La situación generó sorpresa entre los vecinos, ya que el perro —que supuestamente cumplía el rol de guardián— no ladró ni atacó, sino que se mostró dócil ante el intruso.





Tras la difusión del video en redes sociales, la Policía de Misiones inició una investigación que permitió localizar al animal. Finalmente, el pitbull fue recuperado y devuelto a su familia, llevando tranquilidad al barrio.