Dos vuelcos con UTV en pocas horas en la Costa: críticas por los controles en médanos y playas

ZONALES

En menos de 48 horas, dos graves accidentes con vehículos todoterreno volvieron a encender la alarma en la Costa Atlántica. Los siniestros ocurrieron en zonas de médanos de Villa Gesell y Pinamar, en medio del masivo movimiento turístico por el fin de semana largo de Carnaval y a días de un evento internacional de motociclismo.





Mientras desde el ingreso a Gesell por la ruta 11 un cartel oficial advierte que las “playas y médanos” están monitoreados con drones y que las picadas son delito, las imágenes que circulan en redes sociales muestran otra realidad: cuatriciclos, motos enduro y UTV acelerando a fondo sobre la arena, haciendo maniobras riesgosas junto al mar.





El caso de Micaela Carnevale





El martes por la tarde, alrededor de las 18, un UTV que circulaba a gran velocidad por la zona de médanos de Villa Gesell perdió el control y volcó en varias oportunidades. Como consecuencia, Micaela Carnevale, de 25 años, que viajaba como acompañante, salió despedida y el vehículo terminó aplastándola.





Testigos aseguraron que el rodado dio varios tumbos y que el impacto fue tan violento que una de las ruedas traseras se desprendió.





La joven fue trasladada de urgencia al hospital local y luego derivada a la Clínica Pueyrredón, en Mar del Plata, donde permanece internada en terapia intensiva.





El parte médico confirmó un cuadro de extrema gravedad: politraumatismo, traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento, fracturas cervicales (C4, C6 y C7), lesiones en C5, contusión pulmonar, neumotórax izquierdo y compromiso medular a la altura de D12 con estrechamiento del canal. Por pedido de la familia, no se emitirán nuevos informes por el momento.





El dato que generó aún más preocupación es que el accidente ocurrió a pocas horas del inicio del tradicional “Enduro de Verano”, competencia internacional que se desarrollará entre el 20 y el 22 y que forma parte del circuito mundial Sand Races Cup bajo normativa de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM). El evento suele convocar a más de mil inscriptos y decenas de miles de espectadores, muchos de los cuales llegan con sus propios vehículos off road.





Otro vuelco grave en Pinamar





Dos días antes, en la zona norte de Pinamar conocida como La Frontera, se había producido otro accidente similar. Allí resultó gravemente herida Florencia Rastelli Mella, de 33 años, abogada, madre y emprendedora oriunda de La Plata.





Rastelli viajaba en un UTV que volcó en los médanos. También permanece internada en terapia intensiva con lesiones severas.





En sus redes sociales solía compartir contenido vinculado a su emprendimiento y a su vida en la Costa. Ahora es su entorno quien administra su perfil y publicó un mensaje que conmovió a sus seguidores: “Recen por mí”.





La advertencia de Madres del Dolor





Los nuevos accidentes reavivaron el debate sobre los controles en playas y médanos. Desde la asociación Madres del Dolor, Vivian Perrone fue contundente al advertir que el endurecimiento de sanciones en un distrito puede trasladar el problema a otro.





“Es sentido común: si lo prohibís acá, van a otro sitio”, señaló, y recordó que ya había alertado a autoridades provinciales y municipales tras el grave accidente de Bastián Jerez, el niño de 8 años que en enero sufrió severas lesiones cerebrales y vertebrales tras chocar en un UTV contra una camioneta.





Según explicó, desde la Provincia le indicaron que la regulación corresponde a cada municipio, mientras que desde Gesell aseguraron que la situación estaba “organizada”. Sin embargo, Perrone teme que, con la realización de competencias y la llegada masiva de vehículos, el escenario se descontrole.





Multas más duras, pero escenas repetidas





En respuesta a los incidentes del verano, el municipio de Villa Gesell impulsó y logró la aprobación de un proyecto para endurecer sanciones. La conducción temeraria, especialmente cuando involucra menores de edad o conductores menores, ahora puede ser castigada con multas que superan el millón de pesos.





La campaña oficial advierte: “Si corrés picadas, vas preso”, y promete monitoreo con drones. No obstante, durante el último fin de semana se observaron escenas similares a las registradas en enero en Pinamar: motos haciendo wheelies, cuatriciclos atravesando hondanadas a gran velocidad y UTV trepando dunas.





La imagen que sintetiza la contradicción fue la de una ambulancia asistiendo a una víctima mientras, a pocos metros, otros vehículos seguían acelerando sobre la arena.





Con dos mujeres jóvenes en terapia intensiva y el antecedente reciente de un niño gravemente herido, el debate sobre la circulación de vehículos off road en zonas de médanos vuelve al centro de la escena, en plena temporada alta y con eventos multitudinarios en puerta.