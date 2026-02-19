Temblor en Mar del Plata: se registró un sismo 4.9 de magnitud cerca de la costa

Se reportó un sismo de 4.9 puntos en Mar del Plata pasadas las 8 de la mañana de este jueves. El epicentro fue registrado mar adentro , a 193 km del sudeste de la localidad balnearia. Los especialistas descartaron la posibilidad de un tsunami .

El movimiento se sintió en lugares cercanos como Miramar, y Sierra de los Padres , según informaron algunos vecinos de la región que fueron sorprendidos por el episodio.

“Vibraba todo el piso” , comentó en redes sociales una usuaria que vive en el noveno piso de un edificio ubicado a pocas cuadras de la costa marplatense. “A nosotros nos tembló la casa , acá cerca de Miramar”, publicó alguien más.

Según confirmó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) , se trata de un sismo con profundidad de 9km , de intensidad débil . “Lo perciben algunas personas en reposo”, señalaron.

Desde otros sitios especializados, como el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) , informaron el punto exacto en el que se produjo el sismo: 56.638° O - 39.585° S .

El portal local Mar del Plata Web compartió un video donde se presencian grandes olas en la costa .

A pesar de que la marea no sea una consecuencia del sismo, las autoridades de la zona le pidieron a los surfistas que no se metan al mar , por lo menos durante dos horas, como medida de precaución .

“Fueron unos pocos segundos pero tembló todo” , contó un vecino al medio 0223 . “Se sintió hace un rato, estamos trabajando y nos saltó el alerta en los celulares ”, informó otra mujer.

Desde Defensa Civil le confirmaron a este portal, que realizaron la asistencia de algunas personas que se asustaron por el movimiento.

Fuente: TN