Un empresario mandó vaciar un embalse para buscar su celular que se le había caído al agua: Lo suspendieron

INTERNACIONALES





En un incidente sorprendente, un funcionario del gobierno en Chhattisgarh, India, fue suspendido después de que se revelara que drenó casi dos millones de litros de agua de un embalse durante dos días en busca de su nuevo teléfono. El inspector de alimentos dejó caer su Samsung S23 Ultra mientras se tomaba una selfie el 21 de mayo. Vishwas, de 32 años, había ido de picnic con amigos al embalse de Paralkot cuando ocurrió el incidente. A pesar de que el teléfono cayó en un lugar de 3 metros de profundidad, algunos aldeanos locales que sabían nadar intentaron encontrar el dispositivo durante dos días. Al no poder localizarlo, sugirieron drenar el agua para facilitar la búsqueda.

El funcionario obtuvo el permiso oral del oficial de la subdivisión del Departamento de Recursos Hídricos, alquiló una bomba diésel y drenó alrededor de un metro de agua del depósito en dos días. Finalmente, el teléfono fue localizado y devuelto.

Sin embargo, las acciones fueron consideradas inaceptables por las autoridades. Aseguraron que no tenía autoridad para hacerlo, y se le inició un proceso disciplinario al oficial de subdivisión por otorgar permiso verbal sin la aprobación de altos funcionarios.

La suspensión de Vishwas se produjo después de que se considerara que abusó de su posición para buscar su teléfono móvil, drenando una gran cantidad de agua en pleno verano. La acción fue calificada como mala conducta, y se espera que ambos paguen por el agua desperdiciada.



