“Te encuentro bastante complicado en la causa”, el audio con el que extorsionaban al soldado que apareció muerto en Olivos

NACIONALES

El caso en el que se investiga la muerte del joven militar Rodrigo Gómez (21) , el soldado que apareció muerto en la Quinta de Olivos en diciembre pasado, tomó un giro este lunes, cuando el Gobierno anunció que el joven había sido víctima de una red de extorsionadores que se valía de aplicaciones de citas para captar a sus víctimas. La banda le habría pedido dinero a cambio de archivar una supuesta causa penal iniciada a raíz de un intercambio de mensajes con una supuesta menor de edad.

Fuentes de la investigación informaron a Clarín que el soldado habría recibido al menos dos audios en los que lo extorsionaban. En uno de ellos una mujer, a los gritos, con tono indignado y haciéndose pasar por la madre de una supuesta menor de edad, lo acusaba de haberle mandado "cosas" a su hija y le decía que lo iba a denunciar.

El engaño se completaba con otro audio, enviado por un hombre que se hacía pasar por miembro "del servicio de investigaciones contra la pedofilia infantil cibernética y trata de personas". Con ruido de handys y conversaciones de fondo, como si realmente se tratase de alguien que hablaba desde una comisaría, el supuesto oficial le pedía a su víctima dinero para archivar una causa que una mujer -la madre de la menor- estaba por iniciar.

"Mirá, Gómez, en la oficina de enfrente tengo la madre de una menor de edad, radicándome denuncia en tu contra. Si me tomo la molestia de mandarte este audio, es porque te encuentro bastante complicado en la causa que se te está imputando ", sostenía uno de los extorsionadores en el audio al que pudo acceder Clarín .

Fuente: Clarín