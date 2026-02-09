Una beba de 11 meses murió ahogada tras caer en la piscina de su casa mientras su mamá hacía el almuerzo

INTERNACIONALES





Una bebé de 11 meses, que cumpliría un año este martes 23, murió ahogada tras caer en una piscina en la ciudad de Presidente Prudente (SP), durante la mañana de este lunes 22.

El padre de Maria Luisa afirmó que tiene el corazón destrozado. Se trata de la cuarta muerte por ahogamiento registrada en la región oeste del estado de San Pablo en apenas tres días.

Según informó el Cuerpo de Bomberos al portal g1, fueron alertados a las 11:50 por un caso de ahogamiento en un complejo residencial. Al llegar al lugar, los socorristas encontraron a la bebé inconsciente.

De acuerdo al informe policial, la madre relató que había dejado a sus tres hijos en la sala mirando televisión mientras preparaba el almuerzo. Al notar un silencio inusual, advirtió que la puerta de acceso al patio estaba abierta y encontró a la bebé flotando en la piscina. La principal hipótesis es que la niña haya gateado hasta el exterior y caído accidentalmente al agua.

La bebé fue asistida por los Bomberos y por el Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) y trasladada al hospital Santa Casa de Presidente Prudente, donde finalmente falleció.

El caso fue caratulado como muerte sospechosa en la Delegación Seccional de Presidente Prudente y será investigado. La funeraria informó que el velatorio se realizó este lunes en la ciudad y que el sepelio está previsto para la madrugada del martes 23.

Además de este hecho, otras tres muertes por ahogamiento se registraron en la región desde el sábado 20. Las víctimas fueron dos hermanos de cuatro años, en una quinta con piscina en Dracena (SP), y un joven de 21 años en la playa artificial de Presidente Epitácio (SP).

En tanto, en la región de São José do Rio Preto, otro caso ocurrió el domingo 21, cuando un hombre de 46 años murió ahogado en la playa artificial de Barbosa (SP). El cuerpo fue hallado por los Bomberos tres horas después de iniciada la búsqueda. La identidad de la víctima no había sido informada.