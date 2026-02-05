Sumergir la lechuga en agua con hielo: para qué sirve hacerlo por 10 minutos y por qué

Muchas veces, la lechuga tiende a ponerse caída, blanda y con mal aspecto. Al verla de esta manera, muchas veces preferimos tirarla a la basura, pero lo que no todos saben es que existe un truco casero que puede solucionar el problema: sumergirla en agua con hielo durante 10 minutos .

Esta técnica, que se volvió cada vez más viral en las redes sociales , es ideal para devolverse la frescura y crocancia a esta hortaliza, y que esté lista para disfrutar en ensaladas o sándwiches.

El secreto está en el agua helada . Sumergir las hojas en un bowl con agua fría y varios cubos de hielo durante algunos minutos, logra un efecto shock que revive la lechuga y la deja como recién comprada.

Este método tiene varios beneficios:

Fuente: TN