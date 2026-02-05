Nuevo DNI: cuánto sale actualizar el documento y cómo hacerlo, paso a paso

NACIONALES

Si perdiste el DNI , se te venció, cambiaste de domicilio o sólo necesitás renovarlo, es clave saber cuánto cuesta y cómo hacer el trámite en la Argentina. Desde el 1 de febrero, el RENAPER implementó cambios en el formato del documento, que ahora mantiene el chip sin contacto pero suma detalles como la escarapela argentina en el retrato y datos grabados a láser para reforzar la seguridad.

El DNI argentino se renueva de manera obligatoria entre los 5 y 8 años, y a los 14 años . Después de esa edad, el documento vence cada 15 años desde la fecha de emisión. Además, hay que actualizarlo si cambiás de domicilio, si se deteriora o si sufriste un robo.

El precio del trámite depende de la edad, el motivo y la urgencia. Estos son los valores vigentes:

Desde este mes, el documento argentino suma nuevos elementos gráficos nacionales y refuerza la protección contra falsificaciones. El formato sigue siendo tarjeta con chip, pero ahora incluye la escarapela argentina en el retrato y datos grabados a láser.

El trámite se puede hacer en Centros de Documentación RENAPER, Registros Civiles provinciales, sedes comunales en CABA, puestos en shoppings y algunas oficinas de ANSES .

