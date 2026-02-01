Sube la temperatura en CABA, hay tres provincias con alerta roja por calor extremo y 12 con aviso por tormenta

Este domingo 1° de febrero comenzó con tiempo agradable y con el cielo ligeramente nublado en CABA y el Gran Buenos Aires. Pero con el transcurso de las horas el termómetro irá rápidamente en aumento, como un anticipo de lo que pasará en la semana que está por comenzar. Además, hay tres provincias con alerta roja por temperaturas extremas y doce con alertas por tormentas.

Este domingo la mínima pronosticada es de 22 grados en la Ciudad de Buenos Aires. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la máxima llegará a 31 grados por la tarde, mientras el cielo se irá cubriendo hasta ponerse parcialmente nublado en las últimas horas del día. El viento soplará desde el noreste, rotando al este, entre 23 y 31 km/h en la mañana y la noche.

El AMBA quedó afuera de las zonas bajo alerta por temperaturas extremas , pero hay dos franjas de la provincia de Buenos Aires que se encuentran bajo un aviso de color amarillo. Una en el norte, que incluye a partidos como Arrecifes, Junín, Lincoln, Pergamino, Colón y Salto. La otra en el centro y sur, desde Azul, Rauch y Tapalqué hasta Puan y zonas de Bahía Blanca, Patagones y Villarino.

En amarillo por calor también se encuentran el norte de Misiones, el centro y oeste de Entre Rios y el sur de Santa Fe.

Más preocupante es el pronóstico para la Patagonia , que sigue luchando contra los incendios. Hay alerta naranja en el oeste de Chubut, en el sur de Neuquén y en el centro y oeste de Río Negro. Y rige alerta roja en el este de Neuquén el norte de Río Negro y el oeste de La Pampa.

El nivel naranja prevé que las temperaturas tengan efecto moderado a alto en la salud. "Pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo", indicó el SMN. El nivel rojo, en tanto, advierte sobre un efecto alto a extremo en la salud de la población; es por temperaturas "muy peligrosas" , que pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables.

Además del calor, el sistema de alertas del Servicio Meteorológico también apuntó al posible desarrollo de tormentas en zonas del centro, oeste y norte de la Argentina.

El panorama más complicado tiene lugar en Tucumán y en el sur de Catamarca, con alerta naranja por tormentas, especialmente a la tarde.

"El área será afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada, severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h", señaló el SMN.

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En las zonas más elevadas de la cordillera las precipitaciones podrían ser mayormente en forma de nieve y/o granizo", añadió el informe de ese organismo.

En amarillo se encuentran el este y norte de San Luis, el oeste y norte de Córdoba, el extremo noroeste de Mendoza (donde ya hubo tormentas fuertes ), todo Santiago del Estero, casi todo La Rioja (salvo la zona cordillerana), el centro de Catamarca, el este de Jujuy, el centro y este de Salta, el norte de Chaco y el centro y oeste de Formosa.

En la Ciudad de Buenos Aires apenas asoman mínimas probabilidades de precipitaciones para el martes. Apenas un 10%. Lo que sí es seguro es que el calor volverá a pegar fuerte en el área metropolitana.

A los 31 grados de máxima de este domingo le seguirá un lunes con 34 grados a la tarde y viento norte. La mínima será de 23 grados.

En caso de cumplirse el pronóstico, no habrá respiro. Porque tanto el martes como el miércoles la mínima subirá a 24 y la máxima será de 33. Y el jueves se pondrá peor: habrá un piso térmico de 25 grados y la máxima trepará a 34. El viernes el termómetro irá de 26 a 33 grados.

Así, esta semana podría concretarse la tercera ola de calor de la temporada en CABA. Se considera que existe una ola de calor cuando, durante tres días seguidos, la mínima supera los 22 grados y la máxima se ubica por encima de los 32,3.

El alivio recién llegaría el sábado próximo, con 24 de mínima y 27 de máxima.

