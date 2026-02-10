Stephen Hawking, físico teórico: “El tiempo no tuvo un comienzo como imaginamos”

NACIONALES

“ El tiempo no tuvo un comienzo como imaginamos” . La frase salió de la mente de Stephen Hawking en su último artículo científico y resonó en el mundo científico. Fue su despedida intelectual y también, quizás, su mayor provocación . Sin nada que perder, el físico ya no tuvo que contenerse y nos dejó con un misterio que todavía no tiene respuesta.

Diez días antes de morir , el 14 de marzo de 2018, el británico más célebre desde Einstein firmó un paper que abrió una grieta en nuestra comprensión del tiempo, del universo y de la existencia misma . Aquel artículo, coescrito con el físico belga Thomas Hertog , se publicó semanas después de su muerte bajo el título A Smooth Exit from Eternal Inflation? (¿Una salida suave de la inflación eterna?).

Pero su contenido tenía poco de calmado. Hawking y Hertog cuestionaron uno de los pilares de la cosmología moderna : la idea de un Big Bang como un instante inicial absoluto y de un multiverso caótico e infinito como su consecuencia natural.

“ La inflación eterna no es tanto eterna en nuestro modelo, sino más bien intemporal, en línea con especulaciones tempranas sobre la naturaleza cuántica del Big Bang “, escribieron en el artículo que despertó tanta controversia.

Lo que plantearon fue radical: el universo no surgió desde un punto preciso en el tiempo, sino desde un estado sin tiempo , sin pasado ni futuro. Un escenario “intemporal” en el que la flecha que marca el tiempo, esa que todos damos por sentada, no existía . Solo después —según su modelo— apareció el tiempo tal como lo conocemos: como una propiedad emergente, no fundamental .

Cuando publicó el artículo, Hawking llevaba años obsesionado con los límites del universo observable . Con Hertog, desarrollaron una versión del llamado principio holográfico , una herramienta teórica nacida de los estudios sobre agujeros negros y mecánica cuántica. Esta teoría sugiere que lo que ocurre en nuestro universo tridimensional podría describirse con leyes proyectadas desde una superficie bidimensional, algo así como una “pantalla” cósmica que contiene toda la información esencial.

Con esta herramienta, los físicos replantearon el final —y el principio— de los modelos inflacionarios del cosmos. En lugar de un multiverso fractal e impredecible, abogaron por un cosmos más finito, más determinista, menos fantástico .

“ Conjeturamos que la salida de la inflación eterna no produce un multiverso infinito y fractal, sino que es finita y razonablemente suave ”, afirmaron en el artículo.

En una entrevista poco antes de morir, Thomas Hertog explicó que Hawking ya no creía en el concepto clásico de Big Bang como un punto de origen. “Él pensaba que el universo no es infinito y que la física puede ofrecernos una narrativa racional sobre su origen”, sostuvo. “ Pero esa narrativa tiene que liberarse de la idea de un ‘principio absoluto’ del tiempo “.

Años después, esta idea sigue siendo discutida entre los grupos científicos . No fue refutada, pero tampoco confirmada. Y no parece que vaya a ser así hasta dentro de mucho tiempo. Lo que deja claro es que las preguntas que se hacía Hawking eran, en el fondo, filosóficas : ¿podemos conocer el origen del tiempo desde dentro del tiempo? El misterio sigue abierto. Y tal vez, esa era su intención.

