Caso Cecilia Strzyzowski: condenaron a prisión perpetua al Clan Sena por el femicidio de la joven chaqueña

NACIONALES

La Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia confirmó penas de prisión perpetua para los tres miembros del clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023, y de cinco años para otros dos colaboradores.

La lectura del fallo estuvo a cargo de la jueza técnica Dolly Fernández, quien llevó adelante el juicio durante el año pasado cuando un jurado popular de doce integrantes dictaminó de manera unánime la culpabilidad de seis de los siete acusados por el crimen.

César Sena (21), pareja de Cecilia, fue hallado culpable de ser el autor del femicidio. Sus padres, Emerenciano Sena (61) y Marcela Acuña (53), fueron condenados como partícipes primarios. Para la fiscalía, habían facilitado los medios para que su hijo cometa el crimen con la excusa de un viaje a Ushuaia.

Por el tipo de calificación, la única pena posible era la prisión perpetua.

Por eso, gran parte de la incógnita se centraba en las condenas para los colaboradores, Fabiana González (44) y Gustavo Obregón (38), quienes fueron los asistentes personales y participaron en la desaparición del cuerpo de Cecilia. González recibió una pena de cinco años de prisión efectiva, mientras que Obregón recibió una de cinco años y diez meses. Son las penas que había pedido la fiscalía.

El juicio había tenido otro condenado, Gustavo Melgarejo (31), culpable de encubrimiento simple. Recibió una pena de dos años y seis meses en suspenso. Al haber cumplido la pena durante la prisión preventiva, quedó en libertad inmediatamente después del juicio. Se cree que él fue quien alimentó el fuego que sirvió para desaparecer el cuerpo de Cecilia.

Durante la lectura de la sentencia, Fernández rechazó los pedidos de inconstitucionalidad que habían planteado los abogados de los Sena. Además ordenó que se le entreguen a la familia de Cecilia los restos óseos hallados en el Campo Rossi. Se trata de algunos fragmentos de huesos tan incinerados que no sirvieron para efectuar un test de ADN. También se ordenó que se expida el certificado de defunción.

Redactor de la sección Último Momento

Fuente: Clarín