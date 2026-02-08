Si tenés termos viejos, no los tires: cómo reutilizarlos en el jardín

NACIONALES

Los termos viejos suelen quedar olvidados en la alacena o en los muebles de la cocina y poca gente sabe que puede seguir aprovechándolos. Antes de desecharlos, podés reutilizarlos de forma original y sustentable, convirtiéndolos en macetas para tu jardín .

Se trata de una tendencia que poco a poco fue ganando lugar para reemplazar a las macetas tradicionales . Además, se pueden ubicar tanto en el exterior como en el interior de casa.

El procedimiento es sencillo y no requiere de herramientas especiales. Solo necesitás un termo viejo, tierra, algunas piedras y la planta que más te guste.

Además de ser una opción económica y ecológica, los termos reciclados resisten bien los distintos climas y ayudan a mantener la humedad de la tierra por más tiempo.

Fuente: TN