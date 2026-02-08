Así fue la patada mortal que recibió el hombre asesinado a la salida de un boliche en Mar del Plata

Tras el brutal asesinato de un hombre de 30 años a la salida de un boliche en Mar del Plata , se dio a conocer un nuevo video grabado por los testigos de la golpiza.

Las imágenes muestran el momento en el que el hombre, que está tirado en el piso y totalmente inconsciente, recibe una patada en la cabeza por parte del acusado, un joven de 18 años que ya está detenido.

El ataque ocurrió este domingo a la madrugada, en la localidad de Batán , a la salida de un local bailable ubicado entre Colectora y calle 132.

La víctima, identificada como Lucas Nahuel Larroque , estaba internada en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con un traumatismo de cráneo severo , y en las últimas horas se confirmó su muerte.

Durante el incidente, personal de la comisaría octava detuvo a un joven de 18 años , acusado de ser el autor del homicidio, y a una mujer de 24 que intentó impedir el accionar policial.

La causa quedó a cargo del fiscal Leandro Arévalo , titular de la UFI N°7 de General Pueyrredón, quien tomará la declaración del imputado en las próximas horas.

Arévalo dispuso el traslado del acusado a la Alcaidía Penitenciaria de Batán, inicialmente bajo la acusación de tentativa de homicidio , que se recaratuló al constatarse la muerte de la víctima.

La mujer arrestada fue trasladada a la Unidad Penal N° 50 bajo la acusación de resistencia a la autoridad, con intervención del fiscal de Flagrancia, Facundo de la Canale.

Fuente: TN