Video: vecinos de La Plata acusaron a un hombre de robar y lo arrastraron por la calle hasta una comisaría

NACIONALES

Cansados de la inseguridad, comerciantes y vecinos de La Plata decidieron tomar cartas en el asunto y atraparon a un hombre al que acusaban de robar reiteradamente en Los Hornos . Lo arrastraron por la calle, en medio de gritos y corridas, hasta entregarlo a una comisaría de la zona.

El episodio ocurrió el jueves en la zona de avenida 66 y 155 . Según relataron testigos, la situación explotó tras una seguidilla de robos en el barrio.

“Se cansaron de tanta inseguridad. Hicieron justicia por mano propia, ya que la Policía de la comisaría Tercera no hace nada” , aseguraron vecinos que presenciaron la escena, en diálogo con el medio local Periódico Sin Límites .

Las cámaras de seguridad de la cuadra captaron el momento exacto en que varias personas agarraron al acusado de brazos y piernas y lo arrastraron por el asfalto .

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, generaron conmoción y abrieron una investigación judicial para determinar si hubo lesiones y quiénes son los responsables.

Por otra parte, según denunciaron los vecinos, días después del hecho, un grupo de jóvenes atacó a piedrazos varios comercios de la zona, provocando destrozos en las vidrieras.

Los comerciantes afectados hicieron las denuncias y manifestaron su preocupación por la escalada de violencia. Aseguran que este ataque está relacionado con la difusión de las imágenes del presunto ladrón retenido.

De acuerdo a fuentes policiales, no se descarta que una banda integrada por menores, entre familiares y amigos del supuesto delincuente, haya reaccionado tras el episodio.

Fuente: TN