Si tenés tapas de botellas de leche, posees un tesoro: el truco para convertirlas en un objeto útil

NACIONALES

Si sos de los que junta tapitas de botellas de leche en un frasco o una bolsa, llegó el momento de darles una segunda vida. Aunque suelen terminar en la basura, estas tapitas grandes y resistentes esconden un potencial enorme para el reciclaje doméstico .

A diferencia de las tapitas de gaseosa, las de leche son más gruesas, rígidas y soportan el calor , lo que las hace ideales para armar un apoya pavas o soporte para fuentes calientes . Así, no solo reducís residuos plásticos, sino que también sumás un objeto funcional y personalizable a tu cocina.

Colocalo siempre sobre superficies planas y evitá el contacto directo con el fuego. El espesor del plástico ayuda a que el calor no pase rápido y protege la mesa o la mesada.

Con este truco, esas tapitas que parecían inútiles se convierten en un verdadero tesoro para tu casa.

Fuente: TN