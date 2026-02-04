Santa Fe: un ladrón robó durante tres noches seguidas un departamento y el último día se quedó dormido

NACIONALES

Una pareja encontró durmiendo dentro de su departamento a un ladrón que les había robado durante tres noches seguidas en Santa Fe. El hombre tenía una copia de las llaves para entrar y salir sin forzar accesos y ya tenía preparados varios objetos para llevarse.

El insólito hecho sucedió en un departamento ubicado en la intersección de Fray Mamerto Esquiú y 4 de Enero, en el barrio Los Hornos. Comenzó durante el fin de semana, cuando los damnificados realizaban una mudanza por etapas desde su antiguo hogar hacia una nueva casa.

Según detallaron medios locales, se dedicaban a trasladar sus cosas después de las 21 por sus horarios laborales, por lo que el lugar durante el día quedaba desprotegido.

El domingo, listos para continuar la mudanza, detectaron que la puerta estaba barreteada y que faltaban un televisor, una garrafa y otros objetos de valor .

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que en los días posteriores continuaron desapareciendo pertenencias sin que las puertas ni las ventanas presentaran daños visibles. La situación generó desconcierto entre los dueños del departamento, que no encontraban una explicación lógica.

De todas formas, descubrieron cómo el delincuente lograba ingresar: les había sacado las llaves que quedaban en el llavero del inmueble y la usaba para entrar y salir con total tranquilidad.

El hallazgo fue durante la madrugada de este miércoles, cuando la pareja decidió regresar al departamento tras un presentimiento. “Mi pareja me dijo: ‘Para mí que está ahí adentro’. Cuando subimos, vimos que la puerta estaba cerrada desde adentro y la llave puesta . Entramos, y ahí estaba, durmiendo adentro del departamento” , relató la mujer al sitio Aire de Santa Fe.

Al ingresar, descubrieron que el sospechoso tenía preparadas varias bolsas con ropa, calzado, mercadería y documentos personales . Creen que se trataba de la última noche del ladrón, ya que prácticamente no quedaban cosas en el lugar.

Ante esa situación, la pareja llamó varias veces a la Policía hasta que finalmente un patrullero llegó al lugar y detuvo al hombre. De acuerdo con el testimonio de la víctima, el detenido admitió haber cometido los robos y también confesó haber sustraído una moto del mismo edificio.

“Entraba y salía como si fuera su casa. Nos violaron la intimidad, tenía todo listo para llevarse hasta nuestros papeles. Si entrábamos antes y pasaba algo, hoy estaríamos lamentándolo”, cerró.

Fuente: TN