SAN CLEMENTE: Pagaron con una app trucha, mostraron una captura falsa, huyeron pero los atraparon minutos después

ZONALES

El hecho ocurrió en el comercio kiosco–librería “Rulo Azul”, ubicado en Avenida Talas del Tuyú al 3300. La víctima, una mujer de 33 años domiciliada en San Clemente, denunció que los autores realizaron el pago mediante una aplicación falsa, exhibiendo únicamente una captura de pantalla como comprobante antes de retirarse del local.





Tras la denuncia, personal del GTO inició tareas investigativas y, con el aporte de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Municipal, logró establecer que los sospechosos se movilizaban en un Peugeot 208 blanco. Se determinó además que se dirigían hacia la localidad de Mar del Tuyú.





Con la información recabada y en un trabajo conjunto con efectivos de la Comisaría V de Mar del Tuyú, los investigadores lograron interceptarlos en la intersección de calle 76 y 3 bis, donde procedieron a la aprehensión de una pareja de 26 y 36 años de edad.





Durante el procedimiento se secuestró el vehículo en el que se desplazaban, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. Ambos fueron trasladados a la Comisaría de San Clemente del Tuyú.





La investigación continuó y, tras establecer el domicilio donde residían temporalmente en Mar del Tuyú, se solicitó una orden de allanamiento para una vivienda ubicada en calle 87 entre 4 y 5. La medida fue otorgada por el Juzgado de Garantías N° 6 de Villa Gesell y arrojó resultado positivo: se recuperaron elementos sustraídos en la estafa y prendas utilizadas al momento del hecho.