Salidera exprés en Ituzaingó: motochorros lo siguieron desde el banco y le robaron $5 millones en 6 segundos

NACIONALES

Una salidera bancaria sacudió a Ituzaingó cuando dos delincuentes siguieron a un hombre que acababa de retirar 5 millones de pesos y le robaron en apenas 6 segundos.

Ocurrió en una sucursal del banco Santander ubicada sobre la avenida Santa Rosa al 1700, una entidad que ya había quedado en la mira por hechos similares el año pasado .

Todo comenzó cuando la víctima viajaba en su auto y se detuvo a esperar el cambio de semáforo sobre la avenida Santa Rosa, entre Andrés Lamas y José María Paz. En ese instante, dos delincuentes en moto frenaron a la par del vehículo.

Según informó Primer Plano Online , el acompañante bajó de inmediato, rompió el vidrio delantero derecho, tomó el bolso con el dinero y escapó junto a su cómplice . Voceros consultados por el medio relataron que el hombre entró al banco con un bolso vacío y salió con el bolso lleno. Ese detalle refuerza la hipótesis de que los sospechosos conocen bien el movimiento de la sucursal y que suelen merodear la zona para “marcar” a posibles víctimas.

Todo sucedió a la vista de varios transeúntes y automovilistas, que no llegaron a reaccionar. Los ladrones huyeron a toda velocidad , incluso en sentido contrario al tránsito, para evitar ser capturados.

En medio del shock, la víctima recordó que en el bolso robado había un dispositivo con GPS. Sin perder el tiempo, y ya habiendo avisado a la Policía, decidió seguir la señal junto a un grupo de acompañantes. El rastreo los llevó hasta una casa, pero al llegar nadie atendió y los vecinos no aportaron datos.

La SubDDI de Ituzaingó quedó a cargo de la investigación, bajo la supervisión del fiscal Marcelo Tavolaro, de la UFI Descentralizada N.°. 1. El objetivo es identificar a los asaltantes y rastrear el dispositivo para ver si sigue emitiendo señal.

Fuente: TN