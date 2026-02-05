La propuesta para levantar la prohibición de las 4x4 en Pinamar: registro digital, cupos y nada de excesos

El juez Adrián Féliz Ferrán convocó a una audiencia de mediación a la Municipalidad de Pinamar y al ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial Pablo Martínez Carignano por la prohibición de los cuatriciclos, UTV y camionetas en la zona de La Frontera, en Pinamar. Martínez Carignano es quien presentó el amparo que motivó la medida y anticipó que le llevará al juez una propuesta para que la actividad pueda retomarse, pero bajo un esquema integral de prevención y control.

Todo esto se da en el verano en el que el caso que puso el foco en el descontrol en La Frontera fue el de Bastian , el nene de 8 años que todavía sigue internado luego del choque entre un UTV y una Volkswagen Amarok en los médanos, el 12 de enero.

Luego de la apelación del municipio al fallo de la Justicia de Dolores, en la audiencia convocada por el juez Ferrán se analizará si existen condiciones reales para levantar la medida cautelar que hoy impide la circulación en zonas como La Frontera y La Hoya. Este lunes personal judicial realizó una inspección ocular en la zona de médanos y pidió al Intendente que aporte los nombres de los dueños de esos terrenos .

“La idea nunca fue prohibir por prohibir. El objetivo es que se deje de poner en peligro a familias, turistas y chicos en los médanos. Si el intendente hace lo que tiene que hacer, la actividad puede retomarse”, explicó Martínez Carignano.

La propuesta plantea transformar lo que hoy es una práctica desordenada y peligrosa en una actividad regulada, trazable y controlada. Entre los puntos centrales se incluye la creación de un registro digital obligatorio , donde cada conductor deba inscribirse previamente con datos del vehículo, seguro, licencia habilitante, acompañantes —solo mayores de 18 años— y una declaración jurada de cumplimiento de normas básicas de seguridad.

También se prevé un sistema de turnos, cupos y horarios , para evitar la saturación de los médanos y los cruces peligrosos; un único punto de ingreso y egreso con control policial y municipal, con check-in mediante código QR; y una zonificación del espacio, separando cuatriciclos, motos, UTV y camionetas, con señalización de velocidades, sentidos de circulación y zonas restringidas.

Además, la propuesta exige presencia permanente de personal de fiscalización, ambulancias y equipos de rescate, junto con prohibiciones expresas: nada de carreras, alcohol, menores de edad, maniobras temerarias ni exceso de velocidad . Las infracciones implicarían expulsión inmediata, multas y exclusión del sistema.

“El enfoque es preventivo”, señaló Martínez Carignano. “Hoy cualquiera entra, acelera, se cruza con gente caminando, familias con chicos, vemos camionetas y cuatriciclos sin reglas, es absurdo que esto se permita. Eso no es turismo aventura: es una locura que el Estado tiene la obligación de subsanar”.

La propuesta también contempla que el sistema pueda ser autosustentable, mediante el pago por turnos que permita financiar controles, tecnología y campañas de seguridad vial, sin cargar el costo al contribuyente común.

De cara a la audiencia del miércoles, Martínez Carignano fue claro: “La prohibición solo debería levantarse cuando el Municipio demuestre que el registro ya está operativo, que hay accesos controlados, personal, señalización y cupos, así como una fuerte campaña de difusión. Si no, habilitar es permitir nuevamente un riesgo cierto, previsible y evitable. La cuestión es si Pinamar está dispuesto a pasar de la improvisación a una gestión seria del riesgo. Ojalá que así sea, por el bien de todos”.

Luego de que la Justicia hiciera lugar al recurso de amparo presentado por Martínez Carignano, el intendente Juan Ibarguren salió con los tapones de punta contra la decisión judicial y avisó que iba a apelar el fallo.

"Llama la atención -dijo Ibarguren a Clarín - que la medida se aplique únicamente al Partido de Pinamar y no a otras zonas donde la misma actividad se desarrolla en condiciones similares".

"En Pinamar tenemos a miles y miles de vecinos y turistas que circulan de manera responsable en UTV, Jeep, cuatriciclo y 4x4, y ellos disfrutan de la playa y de los médanos. Esto es algo cultural de Pinamar y además genera muchísimo trabajo. No estamos en contra de la actividad, estamos a favor de controlarla".

El juez Ferrán hizo lugar a un amparo presentado por Pablo Martínez Carignano, ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), contra la Municipalidad de Pinamar, y sus argumentos expone sobre los riesgos que acarrea la práctica de esta actividad.

"Corresponde recordar que los municipios -dice el juez- se encuentran investidos del poder de policía, el cual comprende la facultad y el deber de reglamentar, controlar y, en su caso, impedir actividades que pueden afectar la seguridad, la salubridad y el orden público, debiendo adoptar medidas eficaces para prevenir riesgos previsibles, resultando insuficiente la imposición de multas, sea cual sea la suma, frente a accidentes como el que ocurrió en enero en donde un niño de 8 años fue embestido por una camioneta Amarok, corriendo riesgo su vida al día de hoy".

Fuente: Clarín