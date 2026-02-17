Rociar vinagre en el tacho de basura: para qué sirve y cada cuánto lo recomiendan

Los tachos de basura del hogar, ya sean de la cocina o del baño, están en contacto constante con restos de comida, envases, líquidos y residuos orgánicos. Con el uso diario, pueden acumular bacterias, hongos y olores desagradables que no siempre se eliminan con una limpieza superficial.

En este sentido, especialistas en limpieza doméstica y desinfección natural señalaron un truco simple, económico y muy difundido: rociar vinagre blanco en el tacho de basura para higienizarlo, neutralizar olores y reducir microorganismos.

El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto con propiedades antibacterianas y antifúngicas ampliamente estudiadas. Investigaciones publicadas en Journal of Food Protection y International Journal of Environmental Health Research demostraron que el ácido acético puede reducir bacterias comunes presentes en superficies de uso cotidiano.

Además, el vinagre ayuda a descomponer restos orgánicos y neutralizar los olores que se generan dentro del tacho con el paso del tiempo. Desde el punto de vista práctico, especialistas en limpieza natural explican que:

De esta manera, se convierte en una alternativa accesible para mantener el tacho de basura limpio y sin malos olores.

Los beneficios de rociar vinagre blanco en el tacho de basura:

Este procedimiento se puede repetir una o dos veces por semana , o con mayor frecuencia si se desechan restos de comida.

Por estas propiedades, el vinagre blanco es cada vez más recomendado para la limpieza del tacho de basura, uno de los elementos del hogar que más bacterias acumula y que muchas veces se limpia con poca frecuencia. Mantenerlo higienizado puede ayudar a mejorar la limpieza general de la casa y evitar malos olores persistentes .

Fuente: TN