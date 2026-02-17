Poner unas ramitas de lavanda dentro del horno: para qué sirve y cada cuánto hacerlo

El horno es uno de los electrodomésticos más utilizados en la cocina y, al mismo tiempo, uno de los que más olores acumula con el uso frecuente . Vapores de comidas, restos de grasa y preparaciones intensas pueden impregnar su interior y generar aromas persistentes que no siempre desaparecen con una limpieza rápida.
En este sentido, especialistas en limpieza natural y mantenimiento del hogar recomiendan un truco simple, económico y cada vez más popular: poner unas ramitas de lavanda dentro del horno apagado para neutralizar olores y aportar un aroma agradable.
La lavanda contiene aceites esenciales con propiedades aromáticas y neutralizadoras ampliamente utilizadas en la limpieza natural del hogar. Distintos enfoques de aromaterapia y mantenimiento doméstico señalan que estos compuestos ayudan a absorber malos olores y a generar una sensación de frescura en espacios cerrados.
En el caso del horno, la lavanda actúa capturando aromas fuertes de comidas como carnes, pescado o preparaciones especiadas, sin necesidad de recurrir a productos químicos ni fragancias artificiales.
Los especialistas en limpieza ecológica explican que la lavanda:
Por eso, se presenta como una alternativa natural y segura para el mantenimiento del horno.
Este método puede aplicarse de forma preventiva o cada vez que el horno quede impregnado con aromas intensos.
Por estas propiedades, la lavanda es un recurso práctico para mantener el horno sin malos olores y con una sensación de limpieza prolongada. Usada de forma regular, contribuye a mejorar la higiene del electrodoméstico y el ambiente general de la cocina sin recurrir a productos químicos.
Además, su aroma resulta poco atractivo para algunos insectos, por lo que también puede ayudar a prevenir su presencia. Mantener una rutina de limpieza integral en el hogar es clave para mejorar la calidad de vida y el bienestar diario.
Fuente: TN
