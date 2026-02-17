Murió el abogado José María Sáenz Valiente, un apasionado del derecho

NACIONALES

El abogado José María Sáenz Valiente , especialista en derecho societario y titular del estudio Sáenz Valiente y Asociados, murió este lunes a los 76 años dejando una huella en el ámbito jurídico y empresarial.

Tercera generación de abogados, Sáenz Valiente continuó una historia profesional centenaria iniciada por su abuelo y consolidada por su padre. No sólo heredó de ellos el nombre, sino también una clara y temprana vocación por el derecho, cultivada en un ámbito donde el ejercicio profesional estaba indisolublemente ligado a la vida familiar.

Su padre “Pepén” había ampliado la tradición del estudio -históricamente enfocado en derecho civil, comercial y societario- incorporando: la protección jurídica y constitucional de la libertad de prensa . Esa orientación estuvo marcada por su vínculo profesional con el diario Clarín , al que asesoraba desde la década de 1970.

José María Sáenz Valiente (nieto) profundizó ese legado, ampliando las áreas de práctica del estudio y enfocándose él en estructuras societarias, fusiones y adquisiciones , contratos de derechos y propiedad intelectual y gobierno corporativo, con énfasis en las industrias de medios y telecomunicaciones . Desde ese rol tuvo una activa participación en la conformación jurídica del Grupo Clarín .

Fue reconocido por su solvencia técnica, su visión estratégica y su compromiso con la formación de nuevas generaciones de abogados.

Quienes trabajaron junto a él destacan su pasión creativa, su vocación por el trabajo intenso y riguroso y su disposición para el debate.

Hijo de Pepén Sáenz Valiente y Marta Viel Temperley, había nacido el 26 de febrero de 1949. José María se casó muy joven con Claudia García Hamilton, con quien compartió toda su vida. Fueron padres de Ignacio, Mariana, Agustín, Luz, Santiago y María.

Era un apasionado del golf y socio del Jockey Club y del Club Náutico San Isidro .

José María Sáenz Valiente deja el legado de la continuidad de una tradición profesional. Cultor de la familia y los amigos, además de su trabajo, se lo va a extrañar en cada uno de esos ámbitos.

Fuente: Clarín