Rescatan a un nene de dos años del interior de una camioneta en Pilar: lo dejaron encerrado para hacer unas compras

NACIONALES

Un nene de 2 años que se encontraba encerrado dentro de una camioneta estacionada en un shopping de Pilar fue rescatado por un policía . El menor se encontraba solo, con las ventanillas elevadas, en una jornada de altas temperaturas . Lo habían dejado dentro del vehículo para hacer unas compras.

El hecho se registró el martes, aunque se conoció este miércoles, y la intervención del personal policial se inició gracias a que personas que circulaban por el lugar advirtieron que el chico lloraba, que estaba transpirado y que no estaba acompañado por ningún adulto dentro de una Renault Oroch color bordó.

Según informó la web Pilar de Todos , el personal de Seguridad del centro comercial anunció la situación por altoparlantes, pero no hubo respuestas inmediatas.

Ante ese contexto de urgencia , un sargento del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) que se encontraba cumpliendo servicios adicionales en la zona del centro comercial actuó de inmediato con el objetivo de liberar al nene.

Para acceder al interior de la camioneta, luego de observar que el niño lloraba y estaba cubierto de sudor en un martes donde el termómetro rondó los 37°, rompió el vidrio trasero izquierdo y logró sacarlo consciente . “Vení, vení con la Policía”, lo invitó para ganarse su confianza.

El nene se encontraba asustado y afectado por el encierro y la alta temperatura que se registraba dentro del habitáculo en el estacionamiento del Paseo Champagnat, ubicado sobre la colectora de la autopista Panamericana.

Según se supo más tarde, habría permanecido al menos entre veinte minutos y media hora sin ventilación adecuada . Una vez fuera del vehículo, el menor fue ubicado en la caja de la camioneta y posteriormente asistido en el lugar.

Tras el rescate, apareció la abuela del nene, u na mujer de 45 años que entregó una insólita explicación. Dijo, en específico, que se había demorado más de la cuenta mientras realizaba compras .

El hecho quedó bajo análisis de la fiscalía de turno de Pilar, que inició una investigación para determinar las circunstancias del hecho.

Fuente: Clarín