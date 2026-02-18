Regar la lengua de suegra con el agua de las lentejas: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Regar la lengua de suegra con el agua de las lentejas sirve para aportar nutrientes esenciales que funcionan como un potente enraizante natural. Esta técnica es recomendada por expertos para fortalecer la estructura de la planta y estimular su crecimiento saludable .

El uso de este abono líquido casero ganó popularidad debido a su alta concentración de auxinas , que son responsables de regular el desarrollo vegetal, permitiendo que las raíces de la sansevieria se expandan con mayor fuerza y logren una mejor absorción.

La preparación consiste en remojar las legumbres para liberar sus propiedades minerales. El líquido resultante es rico en ácido fólico , potasio y calcio, elementos críticos para mantener la rigidez y el color verde intenso característico de las hojas de esta especie.

Al ser una planta de crecimiento lento, la lengua de suegra se beneficia enormemente de este estímulo biológico. El aporte de nitrógeno orgánico ayuda a que la tierra mantenga un equilibrio nutricional óptimo sin los riesgos químicos de los fertilizantes industriales procesados.

Es fundamental entender que este método no solo alimenta a la planta, sino que también mejora la calidad del sustrato. Las enzimas presentes en el agua de lentejas fomentan la actividad de microorganismos beneficiosos que airean la tierra y previenen enfermedades radiculares.

La aplicación debe realizarse con moderación para evitar la saturación de humedad , ya que la sansevieria es sensible al encharcamiento. Se recomienda utilizar el agua de lentejas durante la época de crecimiento , preferentemente en primavera y verano, para maximizar los resultados visibles.

Muchos especialistas sugieren alternar este riego con agua filtrada para mantener un ciclo de hidratación equilibrado. La concentración de nutrientes en el agua de legumbres actúa como un shock vitamínico que ayuda a la planta a recuperarse de situaciones de estrés ambiental.

Además de las auxinas, el fósforo contenido en las lentejas es vital para la fotosíntesis eficiente . Esto permite que la lengua de suegra purifique el aire del hogar con mayor eficacia, cumpliendo su función de filtro natural contra toxinas del ambiente.

Incorporar este hábito en el mantenimiento de tus plantas de interior garantiza hojas más anchas y resistentes. La nutrición orgánica es, sin dudas, la clave para que la sansevieria luzca siempre impecable, saludable y con una estructura firme en cualquier rincón.

Fuente: TN