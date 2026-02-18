La Justicia investiga a una banda que ofrecía trabajos falsos en el Servicio Penitenciario Bonaerense

NACIONALES

La Justicia investiga una presunta banda de falsos penitenciarios que habría ofrecido ingresos inexistentes al Servicio Penitenciario Bonaerense en La Plata, bajo una modalidad que combinaba exigencias de estudio, entrenamiento físico y una puesta en escena que, para muchos, parecía real, pero todo resultó ser una farsa.

Según relataron los damnificados, la convocatoria estaba encabezada por una mujer identificada en la causa como Macarena Mercedes Sánchez , quien se presentaba como supuesta jefa de un área del organismo .

En redes sociales aparecía con uniforme penitenciario y publicaba fotos en una presunta oficina oficial que, con el avance de la investigación, se determinó que no pertenecería al SPB.

Para avanzar en el supuesto ingreso, a los postulantes les pedían una larga lista de documentación personal, como DNI, CUIL, certificados de estudios, antecedentes penales, domicilio y partida de nacimiento .

Además, debían cumplir con trabajos prácticos , participar de reuniones virtuales obligatorias y entrenar físicamente en espacios públicos , entre ellos el Parque San Martín.

Los denunciantes contaron que las consignas eran estrictas y que quienes no cumplían corrían el riesgo de quedar afuera del proceso. Todo se manejaba con plazos, tareas y evaluaciones, lo que reforzaba la idea de que se trataba de un ingreso real.

En total, habrían sido unos 132 postulantes los involucrados , y muchos de ellos llegaron incluso a renunciar a sus trabajos convencidos de que su incorporación al Servicio Penitenciario era inminente.

Siempre según las denuncias, Sánchez no actuaba sola. En la causa también aparecen mencionados Mauro Paz, Ezequiel Papeti —quien se presentaba como instructor— y Jonathan García , que decía ser oficial penitenciario.

Los damnificados aseguran que estas personas manejaban información privada de los postulantes y participaban activamente de las actividades y comunicaciones.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nº8 de La Plata , encabezada por el fiscal Martín Almirón , bajo la calificación provisoria de presunta estafa y posible uso indebido de cargos públicos. La denuncia fue radicada en la DDI La Plata.

Fuentes judiciales explicaron a TN que, por ahora, no se descarta ninguna hipótesis. Hasta el momento no está confirmado que alguna de las víctimas haya pagado dinero, pero aclararon que esa situación podría cambiar.

En ese sentido, se secuestraron teléfonos celulares que serán peritados , un procedimiento que llevará tiempo.

Del análisis de esos dispositivos podrían surgir chats, transferencias u otras pruebas que confirmen si existieron pedidos de plata o una maniobra más amplia detrás de la falsa convocatoria.

Las mismas fuentes señalaron que todas las personas mencionadas ya están identificadas y que la investigación sigue abierta como presunta estafa y posible uso indebido de cargos públicos.

Si alguna víctima acredita un pago o si del contenido de los celulares surge evidencia concreta, la causa podría agravarse.

Desde el entorno de los denunciantes explicaron que decidieron hacer pública la situación para alertar a otras personas y evitar que más postulantes caigan en engaños similares.

Fuente: TN