Redes sociales: España se suma a los países que endurecieron sus reglas para blindar de riesgos a los menores

NACIONALES

Cada vez son más los países que se suman a restringir el uso de redes sociales para los jóvenes . Este martes, España también puso en marcha una política para quitar al acceso a diferentes plataformas a menores de 16 años.

Pedro Sánchez , el presidente español, anunció cinco medidas con las que busca frenar el uso excesivo de grandes plataformas y garantizar un entorno digital seguro . Lo dijo en el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos, en Dubai. A comienzos del 2025, el país ya había aprobado un proyecto de ley que elevaba de 14 a 16 años la edad para acceder a redes sociales con una cuenta propia.

Con esta nueva limitación, millones de cuentas correrían el riesgo de quedar bloqueadas . La alerta también corre para las diferentes plataformas que, en caso de incumplimiento, tendrían que afrontar multas millonarias .

Las medidas fueron anteriormente impulsadas por Francia, Nueva Zelanda y Dinamarca, mientras que Grecia, Dinamarca, Eslovenia y Chipre también pusieron en marcha mecanismos de control para los usuarios con acceso a Internet.

Si bien son varios los países que se inclinan por la misma línea, por el momento la Comisión Europea se opone a una intervención conjunta, pero da vía libre a la intervención nacional.

En América Latina , Venezuela, Colombia y Brasil son pioneros en generar más controles. En Argentina , por el momento, son diferentes grupos de padres e instituciones escolares las que buscan implementar estos recursos.

Australia fue el país precursor en impulsar el bloqueo a menores de 16 años. Las redes sociales sobre las que recae la norma son Instagram, Facebook, Youtube, Snapchat, Twitch, Kick, Reddit, Threads y TikTok.

Fuente: Clarín