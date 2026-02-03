Comienzan las pericias para identificar al agresor de la adolescente que fue violada en Miramar

Este martes comienzan las pericias en el caso de la adolescente que fue víctima de una violación en Miramar. La Policía Científica buscará material genético en las prendas secuestradas con el objetivo de conseguir un posible cotejo de ADN.

Las muestras relevadas se incorporarán al Banco Nacional de Huellas Genéticas para que el ADN quede registrado en el listado nacional.

Mientras avanzan las pericias, los investigadores continúan con el análisis de los videos de las cámaras de seguridad para dar con los sospechosos.

Una joven de 15 años denunció haber sido interceptada, maniatada y abusada sexualmente en la zona norte de Miramar en la madrugada del 30 de enero. El ataque ocurrió en un sector de playas ubicado en las inmediaciones del arroyo El Durazno.

La fiscalía y la Policía Científica peritaron la zona en búsqueda de evidencia biológica para identificar al agresor. La Justicia buscó registros de cámaras de seguridad ubicadas sobre la ruta 11 y en los accesos a barrios privados cercanos.

El objetivo principal es reconstruir el camino del sospechoso y determinar si realizó una inteligencia previa en este sector desolado antes de atacar a la adolescente, en un hecho que ha generado una profunda conmoción entre los turistas y residentes de la zona norte de Miramar.

Fuente: TN