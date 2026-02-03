Adiós a las manchas de salsa en el tupper: el truco para dejarlos como nuevos en solo 10 minutos

Guardar salsas en un tupper suele traer siempre el mismo problema: el aceite y el color quedan impregnados en el plástico y, por más que se lave, la mancha no desaparece. Esto es especialmente común con salsas de tomate, estofados o comidas con mucho condimento.
Sin embargo, existe un truco casero simple, económico y muy efectivo que puede ahorrarte tiempo y evitar el uso excesivo de detergente: el bicarbonato de sodio . Con solo un poco de agua caliente, es posible dejar los tuppers como nuevos en pocos minutos.
Este método es ideal para eliminar manchas de salsa y restos grasos sin dañar el plástico.
Con este procedimiento, las manchas desaparecen y el recipiente queda sin olores . Además, es un método seguro que no raya ni deteriora el material.
Otra alternativa eficaz es el uso de vinagre , ideal para suciedad más adherida.
Este truco ayuda a despegar la grasa y neutralizar olores fuertes.
Si buscás una solución con ingredientes que seguro tenés en casa, el limón y la sal funcionan muy bien juntos.
El ácido del limón combinado con la acción abrasiva de la sal permite eliminar incluso las manchas más difíciles .
Siempre que puedas, enjuagá el tupper apenas lo vaciás , incluso antes de lavarlo. Esto reduce la absorción del color y facilita mucho la limpieza posterior.
