Séneca, filósofo: “Las cosas son difíciles cuando no nos atrevemos a hacerlas”

Lucio Anneo Séneca , conocido como Séneca el Joven (4 a. C. – 65 d. C.), fue uno de los filósofos más influyentes del estoicismo romano . Nació en Córdoba, España, y se formó en Roma, Italia, donde se destacó como escritor, orador y político. Fue tutor y consejero del emperador Nerón , y su pensamiento sigue vigente por la forma en que aborda problemas humanos universales.

La filosofía de Séneca se inscribe dentro del estoicismo , una corriente que propone alcanzar la serenidad a través de la razón, la virtud y la aceptación de aquello que no depende de nosotros.

En sus textos reflexionó sobre el miedo, el tiempo, la adversidad, el sufrimiento y la muerte, temas que hoy dialogan directamente con la psicología moderna.

Cuando Séneca afirma que “las cosas son difíciles cuando no nos atrevemos a hacerlas” , no describe una dificultad objetiva , sino una experiencia mental. Para el pensamiento estoico, los hechos no son ni fáciles ni difíciles por sí mismos: lo que los vuelve pesados es el juicio previo que hacemos sobre ellos .

El miedo anticipado, la duda constante o la expectativa de fracaso agrandan los obstáculos antes de enfrentarlos. Muchas veces, el sufrimiento aparece antes de la acción, y no como consecuencia de ella.

Séneca sostenía que la mente humana tiende a exagerar los peligros y a sufrir más por anticipación que por los hechos reales. Al postergar una decisión por temor, reforzamos la idea de incapacidad y confirmamos, sin comprobarlo, que algo es “demasiado difícil”.

Desde esta mirada, no actuar fortalece el miedo , mientras que actuar lo pone a prueba.

Para el estoicismo, la acción guiada por la razón es una forma de virtud . Atreverse no asegura que el resultado sea el esperado, pero sí permite comprobar que muchas barreras eran mentales y no reales.

Otros pensadores estoicos reforzaron esta idea. Epicteto , por ejemplo, afirmaba: “No pretendas que los acontecimientos sucedan como tú quieres; quiere los acontecimientos como suceden” . Y Marco Aurelio resumía esta lógica con claridad: “La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos” .

Fuente: TN