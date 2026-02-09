Recuerdos que no se borran: cómo la fotocerámica convierte momentos únicos en piezas eternas

NACIONALES

¿Cuántas veces intentaste conservar un objeto que te recuerde a alguien? Hoy, esa búsqueda parece tener respuesta en la fotocerámica , una técnica que vuelve posible transformar una imagen querida en una pieza pensada para habitar el hogar : logra que un recuerdo deje de ser frágil y atraviese el tiempo para volverse parte de la vida cotidiana.

Parte de algo que no es nuevo. La fotocerámica tuvo un peso fundamental hace más de 100 años , ligada mayormente a la iconografía funeraria de finales del siglo XIX y principios del XX para inmortalizar a los muertos. Basta pensar en esas imágenes que identificaban nichos o tumbas, y que, pese a la intemperie, permanecían inalterables a lo largo de las décadas.

Hoy, un grupo de artistas está poniendo nuevamente el foco en esta actividad , alejándola de los cementerios para llevarla con creatividad al centro de la escena plástica contemporánea.

Laura Gan nació en la localidad bonaerense de 25 de Mayo, y vive en la capital de la provincia. Es artista plástica, ceramista y docente en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) a partir de haber obtenido en esa casa de estudios su título de Profesora y Licenciada en Artes Plásticas con orientación en cerámica.

Su camino en esta disciplina comenzó en 2010, cuando se incorporó a una cátedra de investigación donde Angela Tedeschi —quien había aprendido del maestro italiano Antonio Vuolo— transmitía los secretos de la técnica.

Para Laura, el flechazo fue inmediato : la fotocerámica le permitió desarrollar su tesis de graduación utilizando fotografías de la pintora mexicana Frida Kahlo.

Cuando se le pide que describa el proceso, detalla que como primer paso se eligen y editan las fotos en programas como Photoshop; después se imprimen en acetato (filmina) y luego comienza la magia artesanal .

En este punto se utilizan una emulsión fotosensible y pigmentos cerámicos que reaccionan a la luz ultravioleta (UV). La imagen se revela en un cuarto oscuro sobre un azulejo esmaltado, que posteriormente se somete a una horneada de temperatura feroz, de 1060°C , durante unas cinco horas.

Este procedimiento se diferencia radicalmente de lo que vemos en las tazas sublimadas industriales, esas que se venden con logos o ilustraciones. Mientras que en esos casos se usan prensas de calor a baja temperatura (180°C) que solo imprimen superficialmente, en la fotocerámica el o la artista revela la imagen manualmente y los pigmentos se integran al cuerpo cerámico de forma definitiva.

El resultado es una pieza vitrificada que no se borra ni se degrada; es para toda la vida , inalterable. Pero, como dice Gan, con una particularidad. En este proceso, “la mano interrumpe el sistema”, asegurando que cada obra sea irrepetible, aunque la matriz sea la misma. Cada creador puede incorporar su propio arte.

Aunque Gan es una referente ineludible —formando a alumnos en la UNLP y en su propio taller particular—, ella misma aclara que no es la única representante de esta actividad . Hay otros artistas que están explorando este lenguaje, impulsados por una democratización tecnológica que hoy permite tener hornos más accesibles y pigmentos estables.

Lo que antes era exclusivamente industrial, ahora es un territorio de investigación para artistas y emprendedores curiosos que buscan algo más que la inmediatez del píxel.

Desde una mirada psicológica, esta técnica responde a una necesidad humana profunda : materializar vínculos afectivos. Al plasmar el rostro de alguien sobre cerámica, la memoria deja de ser un mero recuerdo mental para transformarse en una presencia cotidiana que ayuda a tramitar ausencias y sostener lazos en el tiempo. Es un anclaje emocional que se integra al paisaje íntimo de nuestras casas.

En sus talleres, Laura observa cómo personas de diversos ámbitos se acercan para experimentar con sus archivos personales, desde emprendedores que buscan una salida laboral (Laura vende fotocerámicas como cuadros o revestimientos para paredes y, a modo de referencia, cuenta que una obra de 15 x 15 cm cuesta $30.000) hasta artistas que quieren dominar la técnica.

El proceso requiere paciencia : entre el cuarto oscuro, el revelado y el horneado, una sola pieza puede llevar horas de trabajo y casi un día entero de espera para que el horno se enfríe.

Hay un goce en esa temporalidad lenta, analógica, donde el error es parte del aprendizaje y no un fracaso. “Al ser una técnica de reproducción única de la imagen en la que interviene la mano humana, según qué presión se realiza sobre la emulsión cruda puede que ocurra el defecto”, explica.

En cualquier caso, la fotocerámica regala la posibilidad de observar un “presente estático” , que incluso es capaz de partir desde una foto que nunca existió en el mundo real: el disparador puede ser una imagen digital, una creación, un collage, un montaje.

Lo cierto es que en un mundo de imágenes infinitas e inestables que ya no sabemos cómo guardar, el deseo de recuperar lo tangible crece . Esta técnica permite que una foto vuelva a tener cuerpo, espesor y persistencia. Es, en definitiva, una invitación a detenerse y contemplar lo que alguna vez fue una impronta visual y que, gracias al fuego, se queda con nosotros para siempre.

Cerrar este proceso es como abrir el horno después de 18 horas de espera: es descubrir que aquello que era etéreo cobró una fuerza indestructible . Si la memoria es una llama amenazada por el viento del olvido, la fotocerámica ayuda a conseguir que no se apague nunca, sobre la superficie eterna de un azulejo.

Fuente: TN