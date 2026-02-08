Este lunes trasladarán a Bastián a un centro médico privado del conurbano: Ya pasaron cuatro semanas del trágico choque en La Frontera

“Mañana nos espera un gran día”, anticipó Macarena Collantes, madre de Bastián Jerez, que justo cuando se cumplen cuatro semanas desde su internación será trasladado a una clínica privada del Gran Buenos Aires para continuar el tratamiento de recuperación de lesiones gravísimas sufridas en un choque entre dos vehículos en La Frontera, sector de playa al norte de Pinamar.

Las autoridades del Ministerio de Salud bonaerense habían anticipado previo al fin de semana que estaba la decisión tomada y solo se aguardaba el momento indicado para que el niño de 8 años pudiera abandonar el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) de esta ciudad y continuar su atención médica en un lugar más cercano al domicilio de su familia.

LA NACION pudo confirmar que el plan previsto contempla un vuelo sanitario desde el aeropuerto Ástor Piazzolla de Mar del Plata, con partida a las 10.30 de mañana y destino en el aeródromo de La Matanza, coordinado por el equipo del Sistema Integrado de Emergencias Médicas de la cartera sanitaria provincial y las instituciones de la que procede el paciente y la que tiene todo listo para recibirlo.

Se remarcó que se llega a este paso luego de evaluar un período prolongado de “estabilidad clínica” en el cuadro que presenta el menor y que se efectivizará en tanto las condiciones climáticas lo permitan. El panorama es favorable desde ese aspecto, por lo cual se da por hecho que este lunes por la tarde Bastián estará ya internado en el Hospital Italiano de San Justo.

Siete intervenciones quirúrgicas acumula desde aquel 12 de enero por la tarde, cuando ingresó en gravísimo estado al Hospital Municipal de Pinamar. Presentaba politraumatismos y un diagnóstico complicado por lesiones internas importantísimas en el hígado. Dos operaciones le hicieron para reconstituir órganos abdominales en apenas 48 horas.

Cuatro días después, cuando se lo consideró en condiciones para que no corra riesgo su vida, se dispuso un primer vuelo sanitario en helicóptero hasta Mar del Plata. El Hiemi es el establecimiento público de alta complejidad más calificado de la región.

A poco de recibirlo le completaron la cirugía abdominal y se avanzó con estudios sobre lesiones en cráneo y columna. Allí se constataron varias fracturas y posteriormente daños importantes en su sistema nervioso central.

El primer paso fue colocarle una válvula para controlar la presión intracraneal, la que le fue retirada y vuelta a colocar. Todo ese proceso lo afrontó en estado de coma y con asistencia mecánica respiratoria. Este último equipo se retiró cuando se optó por una traqueotomía, a efectos de brindarle una vía aérea más segura.

Desde entonces viene dando señales de recuperación. La más importante, la semana pasada, cuando su madre confirmó que despertó, les sonrió e incluso le hizo “caritas de enojado”, gestos que interpretaron como los primeros de lucidez tras casi tres semanas de internación.

Altísimo nivel

Se aclaró que la institución que lo recibirá es de altísimo nivel de tecnología y profesionales para afrontar esta etapa de recuperación de Bastián. Se tomó esta determinación para posibilitar que su familia pueda estar más cerca de su domicilio de origen, en Moreno, y a partir de la cobertura médica que tienen por obra social.

Se advierte esta instancia como muy positiva para el paciente. La madre, a la espera de este traslado, ya expresó el agradecimiento a todo el personal que lo atendió en el Hiemi durante casi cuatro semanas.

“Sé que mañana nos espera un gran día. Un paso más para tu pronta recuperación, hijo. Antes de irnos queremos agradecer a todo el Hospital Materno Infantil por todo el amor y atención que recibió Basti. Estoy muy agradecida a todos por el gran trabajo que hicieron, son increíbles todos. Nos volvemos a Buenos Aires, no dejemos de pedir por Bastián, él aún necesita de todos nosotros. Gracias, gracias”, escribió Collantes en una historia de Instagram.



