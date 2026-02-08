Recambio de bomberos, enfriamiento y focos activos: cómo siguen los incendios en Chubut

NACIONALES

Tras la declaración de emergencia ígnea en la Patagonia, las autoridades de Chubut y bomberos de otras provincias siguen combatiendo el fuego. A pesar de que varios focos están contenidos, el trabajo no tiene tregua: por aire y por tierra se desarrollan maniobras de enfriamiento , mientras hay recambio de bomberos y las primeras tareas de reconstrucción.

El último parte del Servicio Provincial de Manejo del Fuego indicó que siguen activos tres incendios : el del Parque Nacional Los Alerces, el de la desembocadura del Río Tigre-Lago Cholila y un sector del incendio en Puerto Patriada.

En Los Alerces sigue habiendo actividad en el Sector de Villa Lago Rivadavia. Allí los trabajos se concentran en la detección de "puntos calientes" y en maniobras de enfriamiento. Actividades similares se despliegan en la zona de Lago Cholila . En ese lugar, sin embargo, el sábado hubo una reactivación, por lo que hubo sobrevuelo de aviones hidrantes y helicópteros. Otra zona activa, en el flanco izquierdo, sigue siendo inaccesible para el personal.

Por último, en Puerto Patriada el incendio está "contenido en un 85%", según detallaron las autoridades provinciales. El punto de más preocupación es en el arroyo El Blanco.

En los últimos días, brigadas de bomberos de varias provincias recibieron el saludo del Servicio Provincial del Fuego. Hubo deseos de "buen regreso a casa" para personal de Santa Cruz y de Buenos Aires, entre otras jurisdicciones.

En el caso de los santacruceños, desde Chubut valoraron "su predisposición y la decisión de extender su permanencia en la zona para continuar colaborando con las tareas, reflejando un fuerte sentido de solidaridad y cooperación interprovincial".

De los bomberos bonaerenses destacaron su "predisposición para afrontar nuevos escenarios de trabajo y sumar experiencia en contextos distintos , fortalece el trabajo conjunto y la cooperación entre jurisdicciones".

La provincia de Buenos Aires envió 40 brigadistas el sábado 31 de enero, en Esquel. "Los incendios forestales son cada vez más violentos y prolongados, afectan a muchas provincias y requieren presencia del Estado, coordinación y compromiso", dijo Fabián García, director de Defensa Civil de PBA, que atribuyó el apoyo a una "decisión política de Kicillof".

"Los brigadistas de la provincia de Buenos Aires trabajarán en conjunto con el programa provincial de Chubut hasta que se haga algún recambio", añadió el funcionario en diálogo con Clarín . "Hoy domingo están haciendo el primer relevo las brigadas forestales de los cuarteles de bomberos voluntarios".

Mientras tanto, ya comenzó la construcción de 70 casas en Epuyén y en El Hoyo, con la remoción del suelo en la zona de Puerto Patriada. "Empieza el proceso de reconstrucción de las viviendas. Estamos abocados a restablecer la vida con normalidad", dijo Hernán Tortola, secretario de Infraestructura.

Además, hubo avances en el tendido de la nueva red eléctrica de Puerto Patriada, con la colocación de nuevos postes y cables en una extensión de más de 5 km.

Fuente: Clarín