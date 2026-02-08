Otro robo en la rotonda del Hipódromo en Mar del Plata: esta vez le sacaron la bicicleta a un reconocido entrenador de atletas de elite

NACIONALES

Un nuevo episodio de inseguridad se vivió en la rotonda del Hipódromo de Mar del Plata con una reconocida figura del atletismo, Leonardo Malgor . El entrenador de atletas de elite fue despojado de su bicicleta por dos motochorros quienes lo amenazaron a punta de pistola . Malgor, realizó la denuncia pública con un video subido a sus redes: "Pensé que me disparaban"

El episodio fue casi un calco de lo ocurrido hace seis meses , cuando la víctima fue la campeona de Mountain Bike Carolina Pérez , también asaltada un domingo por la mañana en el mismo lugar.

Según lo contado en el video por Malgor, dos motochorros lo interceptaron en la rotonda y lo amenazaron con un arma de fuego . "Es una sensación terrible. Nunca me habían apuntado con un arma, tengo una hija de 11 años y pensé que no la iba a ver nunca más", admitió todavía conmocionado.

En una nota realizada por el diario La Capital , el reconocido entrenador de atletas contó que se dirigía a Laguna de los Padres, como todo los domingos, y que fue abordado mientras transitaba en su bicicleta para robársela.

"Suelo acompañar en el auto a varios de los atletas que entreno. Todos los domingos a las 8, los acompaño. Pero, esta vez elegí hacer algo por mí y salí antes, a las 7. A las 7.35, ni bien pasé la rotonda del Hipódromo, a unos 200 metros, en sentido a la Laguna, se me pusieron dos tipos en una moto a la par y me apuntaron con una pistola. Casi me caigo porque les quise entregar la bici rápidamente, pero tenía las trabas puestas”, dijo casi con tono de resignación.

Malgor contó que pudo entregárselas, pero que los pedales eran anchos y con trabas y que le complicó la tarea a los delincuentes. "Mientras uno se fue en la moto, el otro agarró la bicicleta y parece que se puso nervioso porque no se podía subir y se la cargó en los hombros", puntualizó.

Luego de filmar el video y subirlo a las redes contando por lo que había pasado, Malgor reconoció que recibió ayuda e intentó recuperar el rodado: "Pasó un paisano en auto y me ayudó a buscar la bici dentro del barrio La Herradura. Pero, los perdimos . Me volvió a dejar en la rotonda y por ahí me levantó mi mujer que se vino en el auto", contó. En el video se puede ver que dentro del barrio llega a divisar a los delincuentes, pero que luego los pierde de vista.

La víctima le reconoció al diario local, que más allá del reclamo público en las redes, realizará la denuncia en la Comisaria 12 de la localidad balnearia.

Misma secuencia ocurrió el domingo 4 de agosto del año pasado. Carolina Pérez , reconocida ciclista marplatense y campeona de mountain bike, también sufrió la inseguridad en carne propia: motochorros la encañonaron para robarle su herramienta de trabajo, la bicicleta.

Fue sobre la ruta 226, cuando la deportista se encontraba en pleno entrenamiento. Tras filmar a los delincuentes, el reclamo de Pérez viralizó las redes y horas más tarde , pudo recuperar el rodado . Apareció "mágicamente" apoyada en un patrullero. Hubo final feliz.

Fue la propia Pérez quien filmó con su celular a los motochorros llevándose la bicicleta y dicha grabación permitió que la secuencia viralizara las redes y pusiera en alerta tanto a las autoridades como al mundo del ciclismo. Sin dudas, el video fue clave para que pudiera en ese entonces, recuperar su costosa bicicleta.

Fuente: Clarín